Caso fallimento Parma: colpo di scena, annullata con rinvio la condanna di Ghirardi

La complessa vicenda giudiziaria legata al crac del Parma Calcio, avvenuto nel 2015, ha registrato un importante colpo di scena nelle aule giudiziarie con un risvolto per l’ex patron Ghirardi.

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti accolto i ricorsi presentati dalle difese, disponendo l’annullamento con rinvio delle sentenze di condanna che erano state emesse nei confronti di Tommaso Ghirardi e degli altri co-imputati coinvolti nel procedimento per bancarotta. Questa decisione non rappresenta un’assoluzione definitiva, ma impone un nuovo processo. I giudici hanno ravvisato delle criticità nella precedente sentenza, rispedendo gli atti a una diversa sezione della Corte d’Appello di Bologna affinché venga riesaminato il caso sotto una nuova luce giuridica.

Caos Parma: annullata condanna a Ghirardi

Il percorso processuale aveva già visto un primo parziale ridimensionamento circa un anno fa. In quella sede, la Corte d’Appello di Bologna aveva ricalcolato la pena per l’ex patron del club emiliano, riducendola leggermente da quattro anni a tre anni e dieci mesi. Tuttavia, il vero punto di svolta risiede nel fatto che, per Tommaso Ghirardi, sembrano essere venute meno le contestazioni più pesanti sotto il profilo penale. Il fallimento del 2015 segnò la fine della sua era e l’inizio di un periodo turbolento per la società crociata, che fu costretta a ripartire dalle categorie dilettantistiche prima della risalita nel calcio professionistico.

La stagione del Parma

Il Parma di Carlos Cuesta sta vivendo un momento estremamente positivo nella Serie A 2025/26. La gestione del tecnico spagnolo (subentrato a Chivu all’inizio di questa stagione) ha dato una solidità difensiva e un’organizzazione tattica che hanno proiettato i crociati lontano dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Con 34 punti dopo 28 giornate, il Parma occupa il 12° posto e la quota salvezza, stimata quest’anno intorno ai 37-38 punti, è ormai a un passo. I gialloblù hanno un margine di circa 10-12 punti sulle ultime tre (Cremonese, Verona e Pisa), un bottino che permette a Cuesta di gestire l’ultima parte di stagione con relativa serenità.