Roma, Gasperini: “Tutte le reazioni social dei tifosi vanno accettate”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domani sera all’Olimpico.

Cosa si aspetta dalla gara?

“Gara decisiva, diversa dal campionato. Non c’è pareggio. C’è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti”.

Sente il peso della gara?

“Sono state tante le gare importanti per continuare ad avere obiettivi alti. Questa è da dentro o fuori, hai la possibilità di andare avanti. Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato”.

La conferenza stampa

Come sta la squadra dopo i fatti di Como? La spiegazione ad Open Var?

“Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo…”.

Come si raggiunge un equilibrio nei risultati?

“Tutte le reazioni social dei tifosi vanno accettate. Siamo nelle condizioni di lavorare al meglio per dare soddisfazione alla gente e fare risultato: l’impegno dei calciatori è totale e siamo sereni. Quello che stanno facendo è positivo, gliel’ho detto: da sempre sono seri e stanno dando il massimo”.

Le sconfitte a Udine, Genova e Como? Da cosa sono dipese?

“In quei 40 giorni ci sono state anche belle partite. Chiaro poi che le gare sono state tante e in alcune siamo andati un po’ sotto. Abbiamo avuto delle difficoltà di organico, ci sono tante cose: non sono alibi. Poi a Genova e Como ci sono stati episodi che hanno condizionato le gare. Non possiamo fare riferimento solo a quelle gare, ma a tutto il percorso. Ora non stiamo nel momento migliore, abbiamo dovuto pagare infortuni e situazioni varie, ma senza mai sbagliare atteggiamento. Poi possiamo aver giocato non bene a volte, ma domani ce n’è un’altra e la vogliamo fare al meglio”.

El Shaarawy?

“Lui è stato fuori 40 giorni… fermo. Ha avuto un paio di settimane di recupero, domenica ha giocato. La nostra rosa non conterà domani neanche su Venturino. Ci muoviamo su quel tipo di scelte e di uomini a disposizione, Stephan può essere un protagonista”.