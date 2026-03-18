Verso Roma-Bologna, l’appello della curva giallorossa: “Nessuno può tirarsi indietro”

Roma-Bologna è una sfida molto importante per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La Curva Sud giallorossa ha lanciato un appello per la presenza massiccia dei tifosi.

Dopo la sconfitta contro il Como, per la Roma è già tempo di pensare all’Europa League poiché domani sera allo stadio Olimpico ci sarà il super-derby in salsa italiana contro il Bologna. Si riparte dal risultato di parità dell’andata. E’, dunque, uno spareggio a tutti gli effetti e il pubblico giallorosso suona la carica con la nota della Curva: “Siamo alle porte di un’altra battaglia in cui serve ogni singolo romanista. Serve la voce per 90 minuti e oltre…Serve sventolare le bandiere per 90 minuti e oltre…”.

L’appello della Curva giallorossa

Nel corso del comunicato del tifo organizzato, si legge: “Servono la passione e la fede per 90 minuti e oltre…È un’adunata! Nessuno può tirarsi indietro, nessuno può fare a meno di chi ha accanto. Dobbiamo stordirli con i nostri cori. Dobbiamo disorientarli con il continuo sventolare dei nostri colori! Avanti Romanisti!”.

L’analisi post-Como

Dopo il ko contro il Como, Gasperini aveva parlato così: “Questi ragazzi reagiscono sempre, hanno reagito dopo Genova, dopo Bologna. In questo momento dobbiamo recuperare la condizione, El Shaarawy ed Hermoso erano fuori da tanto, poi abbiamo delle squalifiche che a turno pesano. Ma finché siamo stati in 11 la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto occasioni”.

Roma molto passiva però, al netto dell’abbaglio di Massa.

“Ma il Como è una squadra forte. Non so quale sia l’aspettativa di voi, ma il primo gol è frutto di un’aggressività, ma le occasioni di Malen e Pellegrini erano clamorose. Partita non facile, il Como è indubbiamente una squadra di valore. Rispetto l’analisi ma avevamo un avversario forte di fronte. Noi nelle difficoltà di tanti giocatori che rientravano, poi sono entrati dei giocatori del Como che hanno dato una accelerata. Ma non siamo nelle migliori condizioni. Dobbiamo riprenderci”.