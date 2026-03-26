Il Mondiale di Formula 1 sbarca a Suzuka per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, tra storia e grandi rivalità. La Ferrari sogna di spezzare il tabù giapponese e tornare al successo dopo oltre vent’anni. La Mercedes parte ancora con i favori del pronostico nel gran premio del Giappone dove la Scuderia del Cavallino rampante non vince dal 2004

A due settimane dalla storica prima vittoria in carriera in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, conquistata a Shanghai, il Mondiale di automobilismo riaccende i motori con il Gran Premio del Giappone, in programma sul circuito di Suzuka da venerdì 27 a domenica 29 marzo. George Russell, trionfatore in Australia, guida la classifica iridata con quattro punti di vantaggio proprio sul giovane compagno di squadra, che in Cina ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio a venti anni dal successo di Giancarlo Fisichella a Sepang.

F1 GP Giappone 2026: Ferrari a caccia della vittoria a Suzuka, sfida a Mercedes e Verstappen

La prima rivale delle Frecce d’Argento sarà la Ferrari, che ha ritrovato nel 2026 un Hamilton in grande spolvero e ha un ampio margine tecnico sulla concorrenza.

Ferrari: obiettivo sfatare il tabù Suzuka

All’inglese e a Leclerc il compito di sfatare il “tabù nipponico”. Dal 2004, quando vinse Michael Schumacher, una Ferrari non taglia per prima il traguardo a Suzuka.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, quello al via nella notte italiana di venerdì sarà il 40° Gran Premio del Giappone disputato a Suzuka, circuito storico e tra i più amati dai piloti.

Suzuka: circuito iconico della Formula 1

Qui Michael Schumacher detiene il record di successi con sei vittorie, seguito proprio da Hamilton a quota cinque, l’ultima nel 2018. Negli ultimi anni, però, il dominio è stato firmato da Max Verstappen, vincitore delle ultime quattro edizioni (dal 2022 al 2025) e campione in carica sul tracciato nipponico.

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