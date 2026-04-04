Esclusiva SI Inter, accelerata per Muharemovic: i dettagli

L’Inter accelera per Tarik Muharemovic del Sassuolo: contatti fitti, concorrenza europea e possibile erede di Alessandro Bastoni nella nuova difesa nerazzurra.

Il mercato difensivo dell’Inter entra nel vivo e tra i nomi più caldi c’è sempre quello di Tarik Muharemovic, una delle rivelazioni della stagione di Serie A.

Il centrale classe 2003 del Sassuolo è reduce da mesi da protagonista, culminati con la clamorosa qualificazione della Bosnia ed Erzegovina al prossimo Mondiale. Un traguardo che ha contribuito ad accendere i riflettori internazionali sul giovane difensore.

Inter e Sassuolo, contatti fitti

Il club nerazzurro ha accelerato nelle ultime settimane e i contatti con il Sassuolo sono stati intensi e recenti. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e portarsi avanti con il lavoro in vista della prossima stagione, quando il reparto arretrato potrebbe subire cambiamenti profondi. La situazione di Alessandro Bastoni, seguito con interesse dal Barcelona, resta infatti tutta da monitorare, mentre diversi difensori della rosa interista si avvicinano alla scadenza contrattuale.

Muharemovic e le alternative

In questo scenario, l’Inter prevede almeno due o tre operazioni difensive. Tra i profili seguiti c’è anche Oumar Solet, già nel mirino la scorsa estate, ma oggi Muharemovic rappresenta una priorità. La sua crescita, la giovane età e i margini di miglioramento lo rendono un investimento ideale per il futuro della difesa nerazzurra.

Il Sassuolo valuta il cartellino circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe variare con bonus e obiettivi. La trattativa non è ancora entrata nella fase delle firme, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l’Inter ha “acceso il motore” e vuole farsi trovare pronta. A facilitare il dialogo c’è l’ottimo rapporto tra i due club, un fattore che in passato ha già favorito operazioni di mercato importanti.

La concorrenza e la situazione di Muharemovic

Sul difensore si sono mossi diversi club europei, ma al momento l’Inter sembra aver presentato gli argomenti più convincenti, mettendosi in posizione di vantaggio in attesa di sviluppi concreti. Un dettaglio non secondario riguarda la Juventus, che incasserebbe il 50% della futura rivendita in virtù degli accordi stipulati al momento della cessione al Sassuolo.

Le prossime settimane saranno decisive. Il mercato è ancora lungo, ma la sensazione è che l’Inter abbia individuato in Muharemovic uno dei pilastri su cui costruire la difesa del futuro. Un segnale chiaro della volontà nerazzurra di rinnovarsi senza rinunciare alla competitività immediata.