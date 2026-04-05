Inter-Roma senza storia: finisce 5-2 con un super Lautaro

L’Inter stravince il big match contro la Roma nella domenica di Pasqua. Una gara sempre in totale controllo dei nerazzurri termina in goleada grazie a un grande Lautaro Martinez e ai ritrovati Thuram, Calhanoglu e Barella, autori di tre delle cinque reti della formazione di Cristian Chivu.

L’Inter domina il big match contro la Roma nella domenica di Pasqua, imponendosi con una vittoria larga e convincente. La squadra nerazzurra mantiene il controllo del gioco fin dai primi minuti, gestendo ritmo e possesso con grande sicurezza e concedendo pochissimo agli avversari.

La Roma prova a resistere trovando il momentaneo 1-1 con Mancini, ma la spinta interista riprende subito forza. Il successo prende forma grazie alla grande prestazione di Lautaro Martinez e al ritorno al gol di Thuram, Calhanoglu e Barella. Nel finale arriva anche il 5-2 della bandiera firmato da Pellegrini.

Lautaro sblocca subito

Al rientro in campo e da titolare, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha immediatamente sbloccato il match contro la Roma, servito da Thuram. I nerazzurri hanno avuto il pieno controllo della gara, prima di subire il pareggio di Mancini, a cui ha immediatamente risposto il solo di Calhanoglu.

L’Inter dilaga

Nella ripresa, la gara non ha avuto praticamente più storia. L’Inter di Chivu è tornata sé stessa dilagando contro una Roma in grande difficoltà le reti dello stesso Lautaro, di Thuram e di Barella hanno definitivamente chiuso la contesa su un roboante 5-1. Il gol di Pellegrini a un quarto d’ora circa dalla fine ha solo alleviato il duro colpo subito dalla Roma.

Gli effetti sulla classifica di Inter e Roma

I nerazzurri, in attesa dello scontro diretto tra Napoli e Milan, si portano a +9 sui cugini e a +10 sui Campioni d’Italia. Un margine di sicurezza importante, visto che appunto le due inseguitrici più prossime dei nerazzurri si sfideranno domani tra di loro. Chivu può andare a dormire con la certezza che domani guadagnerà almeno su una delle due rivali.

Per la Roma lo stop di Milano è una botta durissima. La squadra di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una lotta Champions League che rischia di sfuggirle di mano. I giallorossi, in attesa delle gare di Como e Juventus, restano alla pari coi bianconeri e a -3 dai lombardi.

Domani però con la Juve impegnata in casa contro il Genoa e il Como a Udine, i capitolini rischiano seriamente di finire a mento -3 dalla Vecchia Signora e a -6 dal quarto posto del Como.