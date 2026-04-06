Udinese-Como termina 0-0: un pareggio che accontenta pochi

Al Bluenergy Stadium Udinese e Como non vanno oltre lo 0-0: un risultato che rappresenta una ghiotta occasione per la Juventus di portarsi a ridosso del quarto posto questa sera dopo il match contro il Genoa.

Il primo match del lunedì di Pasqua tra Udinese e Como si conclude con un opaco pareggio a reti bianche. Il verdetto del campo riflette una sfida caratterizzata da poche emozioni e scarsa lucidità sotto porta, con un solo punto a testa per le due compagini che sposta di poco gli equilibri in classifica. La gara bloccata nell’arco dei 90 minuti si è accesa solo nel finale ma senza spezzare l’equilibrio.

Udinese-Como, prima frazione tra equilibrio e noia

Solet è il Panini Player Of The Match di #UdineseComo pic.twitter.com/tp0uMmsuSV — Lega Serie A (@SerieA) April 6, 2026

I primi quarantacinque minuti sono scivolati via senza particolari sussulti, dominati da una manovra lenta e prevedibile. I lariani hanno blindato la propria area senza pungere negli ultimi metri. I padroni di casa hanno tentato di scardinare il muro ospite attraverso i classici ribaltamenti di fronte in contropiede con entrambi i portieri che hanno mantenuto il tabellino ancorato sullo 0-0 fino all’intervallo.

La ripresa

Il secondo tempo è iniziato sulla falsariga del primo, finché le sostituzioni non hanno rimescolato le carte in tavola, aumentando l’intensità della contesa. Il Como ha alzato il baricentro, sfiorando il vantaggio con l‘Udinese che si è aggrappata ai suoi uomini più pericolosi come Atta e Zaniolo provando a scardinare il muro alzato da Okoye. Al triplice fischio, il pari senza gol resta lo specchio fedele di un incontro in cui la paura di perdere ha prevalso sulla voglia di vincere.