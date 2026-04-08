Italia, Conte nuovo CT? Abodi: “Grande allenatore! FIGC e Napoli valutino la possibilità”

Il panorama calcistico azzurro si trova a un bivio cruciale: il prossimo 22 giugno rappresenterà una data importante con le elezioni per la presidenza della FIGC e non solo: caccia al successore di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia con Antonio Conte tra i papabili candidati e con il ministro Abodi sponsor del tecnico del Napoli.
Il profilo ideale per la rinascita risponde al nome dell’ex ct dell’Italia Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino è considerato il prescelto per ricostruire dalle fondamenta il sistema: dopo il biennio di successi in Campania, con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis ha aperto le porte a un possibile addio: “Se Antonio mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì“. Con l’obiettivo Champions nel mirino e il sogno Scudetto ancora vivo, a fine stagione, le parti si siederanno al tavolo per discutere il futuro.
Abodi sponsor di Conte sulla panchina dell’Italia
Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, sul possibile ritorno di Conte sulla panchina dell’Italia dopo la presentazione del progetto “Sport Missione Comune”: “Nuovo CT? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità. Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri”.
Nonostante sullo sfondo restino vive altre candidature, Antonio Conte sembra essere il nome che accontenta tutti e dimostra come la Federazione cerchi un leader capace di ripartire velocemente. Il messaggio che filtra dai piani alti della FIGC è scontato: un top per la panchina che possa far dimenticare gli ultimi fallimenti Mondiali.