Juventus, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino alle 2028 – VIDEO

La Juventus ufficializza il rinnovo di Luciano Spalletti con un video ai giocatori: decisivi il lavoro stagionale, le indiscrezioni di Alfredo Pedullà e la fiducia della società.

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus è ora ufficiale. Il club bianconero ha annunciato la conferma del tecnico con una modalità originale.

Tramite un video pubblicato sui canali ufficiali della società in cui l’allenatore ha comunicato personalmente la notizia ai giocatori, ricevendo applausi e sorrisi da parte della squadra.

L’annuncio della Juventus

Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028.

“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC –. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita.

Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità.

Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha aggiunto Comolli – perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine“.

La ricostruzione del rinnovo

Il rinnovo rappresenta la naturale conseguenza di settimane di contatti e indiscrezioni. A rivelare i dettagli dell’accordo era stato Alfredo Pedullà, che già da mesi parlava di una volontà comune di proseguire insieme, nonostante le voci che legavano la permanenza dell’allenatore alla qualificazione in Champions League. La società ha deciso di anticipare i tempi, premiando il lavoro svolto e la crescita mostrata dal gruppo nel corso della stagione.

Determinante, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata la telefonata di John Elkann arrivata dopo la convincente vittoria sul campo del Sassuolo. Un segnale forte di fiducia che ha di fatto spianato la strada alla firma, suggellando la soddisfazione reciproca tra allenatore e dirigenza.

Il video della Juventus

Nel video diffuso dal club, Spalletti ha parlato con tono chiaro e diretto: ha ringraziato la squadra per l’impegno quotidiano, sottolineando come il progetto tecnico sia appena all’inizio e come ci siano ancora importanti traguardi da raggiungere insieme.

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 – si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

La Juventus punta quindi sulla continuità per costruire il futuro. Il rinnovo di Spalletti rappresenta una scelta strategica, con l’obiettivo di consolidare il percorso intrapreso e riportare stabilmente il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La “tavola”, come anticipato nelle scorse settimane, era pronta: ora è arrivata anche l’ufficialità.