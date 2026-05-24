Juventus, per Vlahovic derby di Torino a rischio? Infortunio per il serbo

Ansia per la Juventus a poche ore dal derby della Mole: Dusan Vlahovic ha accusato un infortunio. Test decisivi per la sfida Champions contro il Torino.

Nuova tegola per Spalletti a ridosso della cruciale sfida contro il Torino: la lista degli indisponibili rischia di allungarsi ulteriormente con lo stop improvviso di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è attualmente in forte dubbio a causa di un affaticamento muscolare accusato all’adduttore, un contrattempo che mette in serio allarme lo staff tecnico a pochissime ore dal fischio d’inizio.

Infortunio Vlahovic: le ultime novità dalla Juventus

Le condizioni dell’attaccante verranno monitorate costantemente e valutate nei minimi dettagli attraverso specifici test medici nelle prossime ore. L’obiettivo è capire se ci siano i margini per un recupero lampo in vista del tanto atteso derby della Mole.

Derby della mole senza il serbo?

La stracittadina torinese, valida per l’ultima e decisiva giornata di campionato, rappresenta un vero e proprio spartiacque per la stagione della squadra. Con una qualificazione alla prossima Champions League lontana, l’eventuale assenza del bomber titolare complicherebbe notevolmente i piani tattici dell’allenatore. Spalletti spera di ricevere buone notizie dall’infermeria, ma nel frattempo è già costretto a studiare le contromosse per ridisegnare il reparto offensivo in vista di novanta minuti che valgono un’intera stagione europea, visto che sarà costretto a rinunciare anche a Yildiz.