Lang: “Napoli? Il modulo di Conte non faceva al caso mio. E quei cinque giorni senza pallone…”

Noa Lang, attaccante del Galatasaray, ha parlato della sua esperienza al Napoli e dei motivi che l’hanno portato a cambiare casacca.

L’attaccante olandese ha provato a giocarsi le sue carte per essere convocato al prossimo Mondiale, parlando anche di una decisione condivisa con il CT dell’Olanda, Koeman: “Quando ho comunicato la mia decisione di andare al Galatasaray al nostro commissario tecnico della nazionale, Ronald Koeman, lui mi ha sostenuto pienamente. Conosceva il club, aveva visto alcune delle loro partite. Mi aveva persino avvertito in anticipo che il club era più grande di quanto mi aspettassi”, ha detto a EFL Voetbal.

Retroscena Napoli

Lang si è soffermato sulla parentesi partenopea: “Se un grande allenatore come Antonio Conte ti vuole, ci vai, ma a volte le cose vanno semplicemente come devono andare. Fin dall’inizio abbiamo giocato con un sistema che non prevedeva gli esterni d’attacco. Per questo motivo ho dovuto assumere un ruolo diverso da quello a cui ero stato abituato per tutta la vita. Questo non faceva proprio al caso mio”.

Quei cinque giorni…

L’attaccante olandese ha parlato così del cambio di maglia a gennaio: “Non mi pento assolutamente della mia scelta. Ho vissuto sei mesi molto formativi. Anche solo la preparazione stagionale in montagna è stata un’esperienza a sé stante. Tuttavia, io negli allenamenti ero abituato a piccoli tornei, partitelle cinque contro cinque, esercitazioni di tiro e divertimento. Al Napoli non abbiamo visto il pallone per cinque giorni“.