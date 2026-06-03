Caso Wanda Nara, Icardi vince in Tribunale: i dettagli del provvedimento

Mauro Icardi non dovrà provvedere al mantenimento provvisorio per Wanda Nara. L’ha stabilito il giudice del Tribunale di Milano.

Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese che era stata avanzata nei confronti di Mauro Icardi. Lo riferisce AdnKronos, spiegando che la situazione patrimoniale e reddituale di Nara è molto florida e non sussistono i presupposti per l’assegno di mantenimento.

Nessun assegno provvisorio in attesa della sentenza definitiva, che verrà emessa tra qualche mese.