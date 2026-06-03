Fiorentina-Dodô, aria d’addio: diversi club su di lui

In casa Fiorentina, saranno diversi gli addii che condizioneranno l’estate viola. Tra questi ci dovrebbe essere quello di Dodo. Su di lui diversi club italiani.

Il terzino brasiliano classe 98’, è arrivato in riva all’Arno nell’estate 2022 e ora potrebbe lasciare con il contratto in scadenza nel giugno 2027 e una trattativa per il rinnovo che ha perso progressivamente quota arrivando ad arenarsi. La valutazione del cartellino di Dodo è attualmente di circa 15 milioni con la Fiorentina che in caso di cessione dovrà corrisponderne il 10% allo Shakhtar dal quale lo aveva acquistato. Non solo Roma e Napoli, su di lui ci potrebbe essere l’interesse anche di altri club, vista la possibilità di un’acquisto low-cost.

Fiorentina, il ciclo di Dodô verso la fine

Terzino moderno, abile più a spingere che a difendere, Dodô è diventato negli anni un punto fermo della Fiorentina non riuscendo però a fare il salto definitivo. L’ultima stagione l’ha visto faticare soprattutto nei primi mesi crescendo progressivamente con l’arrivo di Vanoli e chiudendo al meglio. La situazione in stand-by del rinnovo e il contratto in scadenza tra un anno lo proiettano però più fuori che dentro la Fiorentina. Su di lui le attenzioni di diversi club tra cui Roma e Napoli. I giallorossi hanno sempre apprezzato il suo profilo in particolare Gasperini. Gli azzurri lo considerano al momento una prima alternativa a Khalaili. Con il terzino che potrebbe diventare un’occasione low-cost anche per altri club alla ricerca di un rinforzo sulla corsia di destra…

I numeri

Dall’estate 2022 sono 161 le presenze di Dodô con la maglia della Fiorentina. Il terzino si è imposto come un’elemento chiave con tutti gli allenatori avuti in viola. Da Italiano a Vanoli, passando per Palladino e faticando solo con Pioli. Sono 3 i gol e 13 gli assist messi a segno in tutte le competizioni. 31 gli assist e 1 sola espulsione, per doppia ammonizione. 12661 i minuti nei quali è sceso in campo nelle 4 stagioni con la maglia viola. Adesso il calciatore si prepara all’addio con le prossime settimane che saranno fondamentali per capire il suo futuro.