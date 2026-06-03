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Fiorentina-Dodô, aria d’addio: diversi club su di lui

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In casa Fiorentina, saranno diversi gli addii che condizioneranno l’estate viola. Tra questi ci dovrebbe essere quello di Dodo. Su di lui diversi club italiani. 

Il terzino brasiliano classe 98’, è arrivato in riva all’Arno nell’estate 2022 e ora potrebbe lasciare con il contratto in scadenza nel giugno 2027 e una trattativa per il rinnovo che ha perso progressivamente quota arrivando ad arenarsi. La valutazione del cartellino di Dodo è attualmente di circa 15 milioni con la Fiorentina che in caso di cessione dovrà corrisponderne il 10% allo Shakhtar dal quale lo aveva acquistato. Non solo Roma e Napoli, su di lui ci potrebbe essere l’interesse anche di altri club, vista la possibilità di un’acquisto low-cost.

Dodo, terzino Fiorentina
Dodo, terzino Fiorentina

 

Fiorentina, il ciclo di Dodô verso la fine

Terzino moderno, abile più a spingere che a difendere, Dodô è diventato negli anni un punto fermo della Fiorentina non riuscendo però a fare il salto definitivo. L’ultima stagione l’ha visto faticare soprattutto nei primi mesi crescendo progressivamente con l’arrivo di Vanoli e chiudendo al meglio. La situazione in stand-by del rinnovo e il contratto in scadenza tra un anno lo proiettano però più fuori che dentro la Fiorentina. Su di lui le attenzioni di diversi club tra cui Roma e Napoli. I giallorossi hanno sempre apprezzato il suo profilo in particolare Gasperini. Gli azzurri lo considerano al momento una prima alternativa a Khalaili. Con il terzino che potrebbe diventare un’occasione low-cost anche per altri club alla ricerca di un rinforzo sulla corsia di destra…

I numeri

Dall’estate 2022 sono 161 le presenze di Dodô con la maglia della Fiorentina. Il terzino si è imposto come un’elemento chiave con tutti gli allenatori avuti in viola. Da Italiano a Vanoli, passando per Palladino e faticando solo con Pioli. Sono 3 i gol e 13 gli assist messi a segno in tutte le competizioni. 31 gli assist e 1 sola espulsione, per doppia ammonizione. 12661 i minuti nei quali è sceso in campo nelle 4 stagioni con la maglia viola. Adesso il calciatore si prepara all’addio con le prossime settimane che saranno fondamentali per capire il suo futuro.

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