Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia dei giovani di mister Baldini ha superato con il minimo scarto il Lussemburgo grazie a un colpo di testa di Pio Esposito.

L’Italia ha vinto un’amichevole di fine stagione schierando l’Under 21: un’occasione utile per testare la nuova generazione mentre le big si preparano per il Mondiale. La vittoria per 0-1 porta la firma di Pio Esposito su assist di Pisilli. Insieme al milanista Bartesaghi, l’attaccante dell’Inter e il centrocampista della Roma sono stati tra i migliori in campo. Il 4-3-3 disegnato dal CT Baldini ha mostrato buone trame di gioco, complice anche la caratura modesta del Lussemburgo. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro e per il prossimo test contro la Grecia dopo la mancata qualificazione alla rassegna iridata che si svolgerà in Centro e Nord America.

Lussemburgo-Italia, le parole del Ct Baldini

Alla Rai, il CT ad interim Silvio Baldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto soddisfatto, sapevo che questi ragazzi hanno dei valori. La maggior parte di loro è debuttante, i nostri tifosi presenti qui ci hanno fatto sentire quanto ci vogliono bene. Non è mai scontato ma sapevo che avrebbero vinto, le stelle erano dalla nostra parte. La squadra in fase offensiva ha creato delle azioni ma è in grado di creare azioni migliori. Oggi, soprattutto nel primo tempo, queste azioni non le facevano e per questo era difficile arrivare al tiro. Emozioni provate? Io sono un po’ strano. Quando ci sono queste partite non sento emozione, ma al massimo la preoccupazione di non sentirmi utile per questi ragazzi. Se sbagli, come un ingranaggio in un orologio, rischi di inceppare un meccanismo. La mia preoccupazione è questa”.

L’analisi di Pio Esposito

Pio Esposito, match winner col Lussemburgo alla Rai: “Sono contento di aver aiutato la squadra oggi ad aver portato a casa il risultato, abbiamo preso la partita col massimo impegno possibile, cerco di dare il massimo anche come servizio per la squadra quando sono in campo. Oggi è stata una bellissima cosa essere a fianco dei miei compagni durante il loro debutto, l’ho provato qualche mese fa. Vederli emozionati è stato bello, e anche combattere al loro fianco. Sicuramente abbiamo senso di resposabilità per la maglia che indossiamo. Siamo giovani, ma validi. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita”.