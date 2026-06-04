Sportitalia ha rotto gli indugi svelando in anteprima esclusiva i cinque arbitri che hanno ottenuto il pass per il grande salto dalla Serie C alla CAN A e B.

Clamorosa anticipazione di mercato… ma questa volta riguarda i direttori di gara. In attesa della finale di ritorno tra Ascoli e Union Brescia che sancirà l’ultima promossa in Cadetteria, durante l’ultima puntata di Sportitalia Mercato, il direttore Michele Criscitiello ha lanciato una indiscrezione in anteprima assoluta, svelando i nomi dei cinque arbitri promossi dalla Serie C alla CAN di Serie A e B. Una vera e propria rivoluzione dei fischietti che ridisegnerà la squadra arbitrale per la prossima stagione.

Arbitri promossi dalla C alla CAN A/B