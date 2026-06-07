Mondiali, Lautaro e Kane scaldano i motori. Il Toro: “Preparato mentalmente”

I Mondiali si avvicinano sempre di più e il fischio d’inizio della partita, previsto per giovedì 11 giugno, è ormai dietro l’angolo. Scaldano i motori Kane e Lautaro, ieri grandi protagonisti nelle rispettive amichevoli.

Se da un lato c’è l’Uragano, Harry Kane, che ha timbrato nella vittoria di misura che l’Inghilterra ha ottenuto contro la Nuova Zelanda, dall’altro c’è un Lautaro Martinez che ha brillato con la sua Argentina: assist di tacco e gol: “Mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente – assicura l’attaccante argentino, intercettato da TyC Sports subito dopo il triplice fischio dell’amichevole della Seleccion, prima di ricordare la scorsa vincente spedizione al Mondiale dell’Argentina -“.

Le parole di Lautaro

Ancora Lautaro Martinez, che s’appresta a giocare un Mondiale da protagonista con la nazionale Albiceleste: “In Qatar, individualmente, non ero nella forma che desideravo. Per questo voglio giocare più minuti possibile e continuare ad acquisire fiducia. Diamo il massimo in ogni allenamento e speriamo di poter continuare su questa strada. Sono molto felice di indossare di nuovo questa maglia, di giocare di nuovo e di condividere questo momento con i miei compagni. Dobbiamo andare lì e difendere quanto ottenuto in Qatar. Sarà dura, ma daremo il massimo per portare l’Argentina il più lontano possibile”.