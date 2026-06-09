In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 9 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

9:00 Alfredo Pedullà: “Matteo Cancellieri quasi sicuramente lascerà la Lazio, avendo un contratto in scadenza tra poco più di un anno senza margini di rinnovo. Nell’ultima sessione di mercato ci aveva provato con forza il Brentford, ma senza trovare gli accordi. Adesso c’è ancora qualche timida pista all’estero, assolutamente da sviluppare. In Italia la Fiorentina ha sondato nei giorni scorsi, è confermato, vedremo se approfondirà”.

8:00 Ufficiale: Casarano, mister Di Bari rinnova fino al 2028

7:00 Ufficiale: Giroud rinnova con il Lille fino al 2027