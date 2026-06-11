Messico-Sudafrica, partono bene i padroni di casa

Inizia con una vittoria per 2-0 contro il Sudafrica il Mondiale del Messico. Un gol per tempo a regalare i primi 3 punti ai padroni di casa.

E’ Julián Quiñones a sbloccare dopo 9 minuti il Mondiale del Messico. L’attaccante dell’Al-Qadsiah ha segnato il suo terzo gol in nazionale che ha portato avanti el Tricolor contro il Sudafrica. I Bafana Bafana hanno faticato sin dall’inizio e solo una super parata di Ronwen Williams ha evitato agli africani di subire gol dopo 2 minuti. 4 minuti nella ripresa e Sithole ha lasciato i suoi in 10 per un doppio giallo. Con la superiorità numerica il Messico ha raddoppiato. Cross di Alvarado e inzuccata di Jimenez per il raddoppio. Nel finale altri due cartellini rossi. Prima per Zwane del Sudafrica e poi per Montes del Messico.

Le ufficiali

MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. Ct: Javier Aguirre

A disposizone: Vega, Gonzalez, Acevedo, Huerta, Alvarez, Mora, Martinez, Ochoa, Sanchez, Luis Chavez, Romo, Mateo Chavez, Vargas, Pineda, Gimenez.

SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Yaya Sithole, Adams; Foster, Rayners. Ct: Hugo Broos.

Quiñones la sblocca subito, Jimenez la chiude

Pronti via e Messico subito ad un passo dal vantaggio con Ronwen Williams che salva evitando la rete di Jimenez. Passano però pochi minuti e al 9′ è Quiñones a fare 1-0. Errore in costruzione dal basso del Sudafrica con l’attaccante del Al-Qadsiah che ne approfitta e la sblocca, 38^ gol in stagione dopo i 37 con il club. Terzo centro in 23 gare con la nazionale, il primo al Mondiale.

Al 4′ della ripresa erroraccio di Sithole che si perde Gutierrez e lo stende. Rosso diretto da parte di Sampaio. Messico che in superiorità numerica ne approfitta. Cross di Alvarado e perfetto colpo di testa di Jimenez al primo gol ad un Mondiale alla quarta partecipazione. L’attaccante ora del Wolverhampton si commuove e scoppia in lacrime.

Nel finale resta in 9 il Sudafrica. Ingenuità del subentrato Zwane che rifila un colpo in testa ad Alvarado. Interviene il VAR. Cartellino rosso con il fantasista che ora rischia più di una giornata. Se il Sudafrica venisse eliminato il suo Mondiale potrebbe essere già finito. In 10 anche il Messico, nel recupero Montes stende Mudau fuori l’area di rigore. Sampaio non ha dubbi, rosso diretto per DOGSO. Finisce 2-0, Messico primo nel girone, questa notte la seconda gara del gruppo, in campo Corea del Sud e Repubblica Ceca. Grande esordio per i padroni di casa.