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Prova di forza della Francia: 3-1 al Senegal, doppietta di Mbappé

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In una sfida che si sapeva essere complicata e dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio, la Francia sblocca la gara con il Senegal grazie ai gol di Mbappé e Barcola nella ripresa. Nel recupero la riapre Mbaye, poi ancora Mbappe chiude i giochi con una perla.

In una sfida che si sapeva essere complicata e dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio, la Francia sblocca la gara con il Senegal grazie ai gol di Mbappé e Barcola nella ripresa. Nel recupero la riapre Mbaye, poi ancora Mbappe chiude i giochi con una perla. La squadra di Deschamps, considerata da molti come la grande favorita in questa Coppa del Mondo 2026, parte dunque nel modo giusto nel torneo.

Kylian Mbappé

Francia-Senegal 3-1, super Mbappe

Protagonista del match è Kylian Mbappé, la cui splendida doppietta ha inaugurato e poi sigillato la vittoria della Francia La prima frazione di gioco si è rivelata priva di grandi sussulti, a parte che per un palo di Jackson. Per il resto si registra una chance per Sarr e le squadre bloccate.

La situazione si è ribaltata nella ripresa. Il fuoriclasse Mbappé ha sbloccato il punteggio al 76′, e poco dopo Barcola ha firmato il raddoppio superando Mendy con un morbido pallonetto su assist di Rabiot. Il Senegal ha provato a riaprire la gara con la marcatura di Mbaye al 96′, favorita da un’incertezza di Maignan, ma un’ulteriore prodezza dalla distanza ancora di Mbappé ha chiuso definitivamente i conti.

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