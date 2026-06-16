Prova di forza della Francia: 3-1 al Senegal, doppietta di Mbappé

In una sfida che si sapeva essere complicata e dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio, la Francia sblocca la gara con il Senegal grazie ai gol di Mbappé e Barcola nella ripresa. Nel recupero la riapre Mbaye, poi ancora Mbappe chiude i giochi con una perla.

In una sfida che si sapeva essere complicata e dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio, la Francia sblocca la gara con il Senegal grazie ai gol di Mbappé e Barcola nella ripresa. Nel recupero la riapre Mbaye, poi ancora Mbappe chiude i giochi con una perla. La squadra di Deschamps, considerata da molti come la grande favorita in questa Coppa del Mondo 2026, parte dunque nel modo giusto nel torneo.

Francia-Senegal 3-1, super Mbappe

Protagonista del match è Kylian Mbappé, la cui splendida doppietta ha inaugurato e poi sigillato la vittoria della Francia La prima frazione di gioco si è rivelata priva di grandi sussulti, a parte che per un palo di Jackson. Per il resto si registra una chance per Sarr e le squadre bloccate.

La situazione si è ribaltata nella ripresa. Il fuoriclasse Mbappé ha sbloccato il punteggio al 76′, e poco dopo Barcola ha firmato il raddoppio superando Mendy con un morbido pallonetto su assist di Rabiot. Il Senegal ha provato a riaprire la gara con la marcatura di Mbaye al 96′, favorita da un’incertezza di Maignan, ma un’ulteriore prodezza dalla distanza ancora di Mbappé ha chiuso definitivamente i conti.