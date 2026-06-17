Il Canada nega il visto a Partey: out contro il Panama. Furia del Ministro ghanese

L’esordio ai Mondiali del Ghana contro il Panama non vedrà il centrocampista Partey tra i protagonisti.

Oggi a Toronto il Ghana comincia il suo Mondiale col Panama. Ma dovrà farlo senza uno dei suoi giocatori più importanti, vale a dire Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal ha salutato i compagni in partenza per il Canada ed è rimasto nel ritiro di Rhode Island. Il motivo? Il Canada gli ha negato il visto d’ingresso.

La situazione

Le autorità canadesi fanno sapere che la situazione giudiziaria del calciatore ghanese è chiara: Partey sta affrontando un processo a Londra, con 7 accuse di stupro e una di violenza sessuale mossegli da quattro donne diverse. Il Canada ha dunque deciso di escludere l’ingresso nel suo territorio di Partey. Che potrà però giocare contro Croazia e Inghilterra, considerando che le prossime due partite si giocheranno negli Stati Uniti.

Furia del Ministro ghanese

Il Ministro degli Esteri del Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, ha criticato il provvedimento, definendolo “arrogante ed estremamente ingiusto” nei confronti di una colonna portante della nazionale. Il ct ghanese Carlos Queiroz aveva difeso la scelta di convocare il giocatore basandosi sul principio di presunzione di innocenza.