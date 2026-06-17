Klose agganciato, Messi scrive la storia ed è solo l’inizio: Mbappé insegue

Lionel Andrés Messi Cuccittini ha scritto ancora una volta la storia. Con una tripletta contro l’Algeria regala i 3 punti all’Argentina alla 1^ del Mondiale. Agganciato Klose a 16 gol nella classifica all-time.

Poche ore fa Kylian Mbappé aveva reclamato le giuste attenzioni, segnando una doppietta contro il Senegal e salendo a 14 gol in 15 partite ai Mondiali, -2 dal record di sempre di Miroslav Klose. Lionel Messi ha però subito risposto. Una prestazione leggendaria quella della “Pulce” contro l’Algeria. Dopo la rete annullata ad inizio match, l’attaccante dell’Argentina e dell’Inter Miami ha infatti siglato un tripletta leggendaria. Prima con un colpo da biliardo con il sinistro dalla distanza, poi con un facile tap-in di destro e poi ancora con il sinistro da fuori area.

Messi, tripletta leggendaria: Klose agganciato è record!

A 20 anni dal primo gol ai Mondiali, all’esordio nel 6-0 contro la Serbia e Montenegro, Lionel Messi ha segnato ancora nella Coppa del Mondo. Questa volta sono stati 3, una tripletta che ad un calciatore dell’Argentina non capitava dal 2010, quando il “Pipita” Gonzalo Higuain segnò 3 gol contro la Corea del Sud nella vittoria per 4-1. 3 gol pesantissimi quelli di Messi non solo perché regalano 3 punti all’Argentina contro l’Algeria ma perché proiettano la “Pulce” in vetta alla classifica marcatori all-time del Mondiale, agganciando così Miroslav Klose.

Così qualche giorno fa aveva parlato l’attaccante tedesco: “Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un’edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi che Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio”.

Numeri incredibili quelli di Messi che è arrivato a 200 presenze in Nazionale e 120 gol. Al termine del match è stato poi premiato come MVP della gara. Un avversario che si conferma fortunato per Messi che dopo aver segnato contro l’Algeria il 5/06/2007(Unico precedente tra le due nazionali) la sua prima doppietta con l’Argentina oggi è andato ancora in gol.

L’altro alieno: 14 gol in 15 gare ai Mondiali per Kyllian Mbappé

Poche ore fa la prestazione di Kyllian Mbappé aveva attirato sul fuoriclasse francese tutte le attenzioni del calcio mondiale. L’attaccante del Real Madrid, dopo non essere riuscito ad incidere nel primo tempo contro il Senegal ha infatti segnato una doppietta nel secondo tempo con un perfetto movimento da punta centrale nel primo caso e con una grande conclusione dalla distanza nel secondo siglando il definitivo 3-1. Una doppietta che aveva permesso all’attaccante francese di salire a 14 gol ai Mondiali, gli stessi di Gerd Müller, a -1 da Ronaldo il Fenomeno e a -2 da Miroslav Klose e ora anche da Messi.

Al terzo Mondiale, Kyllian Mbappé ha ancora tutto il tempo per fare suo il record assoluto ma già in questa Coppa del Mondo vorrà provare a migliorarsi. Nelle sue due partecipazioni precedenti è infatti sempre arrivato in finale, vincendola nel 2018 e perdendo ai rigori nel 2022. Mbappé ha realizzato 4 gol nella sua prima edizione e 8 nella seconda, vincendo così la classifica marcatori a +1 su Messi(7). Ha inoltre un record particolare con 4 gol in 2 finali giocate è il recordman assoluto nella storia della competizione. Sono 4 i giocatori a 3 gol, Geoff Hurst, Vavá, Pelé e Zidane con il primo che ha giocato solo una finale, quella del 1966.