La Giordania lotta senza paura, ma l’Austria di Rangnick evita sorprese: finisce 3-1

L’Austria di Rangnick si aspettava probabilmente un esordio più agevole al Mondiale. Invece la Giordania ha tenuto botta senza timori reverenziali, tenendo aperta una partita che, all’inizio, sembrava già scritta. Finisce, comunque, 3-1 per gli austriaci, che iniziano col piede giusto il cammino al Mondiale.

La Giordania era all’esordio assoluto al Mondiale e la prestazione è stata positiva: la formazione asiatica, infatti, ha messo in difficoltà a più riprese gli austriaci. Il vantaggio iniziale è stato firmato da Schmid, la Giordania ha reagito trovando il pari a inizio ripresa con la rete di Ali Olwan. La truppa di Salami tiene testa all’Austria senza paura, ma la formazione di Rangnick trova due episodi decisivi che gli permettono di conquistare i tre punti. Prima l’autogol di Al-Arab, nel finale il rigore calciato da Arnautovic chiudono definitivamente i giochi.

Per l’Austria sono tre punti importanti, ma con un monito chiaro e limpido: c’è la necessità di alzare il livello perché nel raggruppamento ci sono anche Argentina e Algeria e nulla è dato per scontato.