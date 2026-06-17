Osimhen: “Sono felice al Galatasaray. E sul futuro…”

L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen, ha concesso un’intervista al quotidiano turco Fanatik.
L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen, ha concesso un’intervista al quotidiano turco Fanatik. Queste le sue parole, riportate sul proprio sito in un estratto da Alfredo Pedullà.
Le dichiarazioni di Osimhen
Così Osimhen: “Tra me e il Galatasaray c’è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra. Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui; fino ad ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io sto bene. Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui”.
Osimhen sulle parole del CT della Nigeria: “Informazioni estrapolate dal contesto”
Victor Osimhen ha rilasciato un comunicato ufficiale tramite i propri canali social per fare chiarezza sulle speculazioni mediatiche delle ultime ore.
L’attaccante ha quindi spiegato di aver avuto un colloquio diretto con il CT della Nigeria, Eric Chelle, in merito alle recenti dichiarazioni di quest’ultimo sul futuro del giocatore.
La replica di Osimhen
Queste le parole dell’ex Napoli: ”Ho appena parlato al telefono con il coach Eric Chelle riguardo alle parole sul mio conto rilasciate nella sua ultima intervista. Purtroppo le sue affermazioni sono state estrapolate dal contesto ed esagerate. Il mister nutre un grande rispetto per il Galatasaray, segue quasi tutte le nostre partite e non ha mai avuto intenzione di creare polemiche. Lo stimo molto come allenatore, apprezzo l’opportunità di rappresentare il mio Paese e chiedo a tutti di ignorare queste speculazioni”.