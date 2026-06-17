Osimhen: “Sono felice al Galatasaray. E sul futuro…”

L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen, ha concesso un’intervista al quotidiano turco Fanatik.

L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen, ha concesso un’intervista al quotidiano turco Fanatik. Queste le sue parole, riportate sul proprio sito in un estratto da Alfredo Pedullà.

Le dichiarazioni di Osimhen

Così Osimhen: “Tra me e il Galatasaray c’è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra. Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui; fino ad ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io sto bene. Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui”.

Osimhen sulle parole del CT della Nigeria: “Informazioni estrapolate dal contesto”