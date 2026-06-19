Due su due per gli Stati Uniti: archiviata già nel primo tempo la pratica Australia

Gli Stati Uniti continuano a correre e trovano la seconda vittoria in due partite ai Mondiali. Battuta 2-0 l’Australia.

L’assenza di Pulisic è passata in secondo piano nella serata di calcio fisico e brillante tra Stati Uniti e Australia. La formazione di Pochettino ha avuto la meglio sugli avversari, trovando così un altro successo fondamentale per la classifica del girone. La nazionale a stelle e strisce si qualifica con un turno d’anticipo ai sedicesimi di finale della competizione.

Il racconto

Sblocca l’incontro l’autorete di Burgess al minuto undici del primo tempo. Al 43’ ci pensa Freeman a trovare la via del raddoppio. Nel secondo tempo tanto spezzettamenti e un finale un po’ nervoso.

L’Australia resta a quota 3 punti dopo la vittoria contro la Turchia all’esordio e ora se la dovrà vedere contro il Paraguay nell’ultimo incontro della fase a gironi.