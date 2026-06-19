“Ibrahimovic arrogante e poco preparato”: il New York Times stronca Zlatan

Da un lato le critiche dei tifosi del Milan, dall’altro quelle dei tifosi che stanno seguendo da vicino il Mondiale.

Zlatan Ibrahimovic commentatore ai Mondiali divide gli Usa. Il New York Times lo stronca: “Arrogante”. Ma il pubblico lo difende. “Meno Zlatan e il programma sarebbe migliore”, si legge nell’editoriale pubblicato da Andrew Marchand, che rincara la dose: “Finora, il problema per Zlatan è che sembra non conoscere molto nel dettaglio di ciascuna nazionale presente nella competizione”.

Il dettaglio delle critiche

ll rischio con Zlatan era che non fosse all’altezza. Tom Brady ha impiegato un’intera stagione prima di diventare un commentatore sportivo di prim’ordine della NFL. Il tempo stringe per Zlatan, visto che alla finale dei Mondiali manca solo un mese”.

Nell’editoriale si sostiene poi che l’ex fuoriclasse andrebbe usato in studio per “spiegare tecniche e tattiche, in modo che Zlatan possa dimostrare che, pur essendo una potenza fisica in campo, la sua intelligenza e il suo istinto gli hanno permesso di segnare così tanto”.