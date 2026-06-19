L’arte di arrangiarsi: un milione e mezzo di euro, uno stadio al buio e le polemiche sui social

C’è una differenza sottile ma sostanziale tra la capacità di arrangiarsi e l’improvvisazione elevata a sistema. La prima rappresenta una virtù, la seconda rischia di diventare un limite strutturale. La vicenda dello Stadio Enzo Mazzella sembra raccontare proprio questo paradosso.

Uno stadio riqualificato, ma ancora senza servizi essenziali

Da una parte, il Comune di Ischia rivendica un importante intervento di riqualificazione dell’impianto, sostenuto da finanziamenti del PNRR per oltre un milione e mezzo di euro. Dall’altra, però, la realtà consegna un quadro che continua a sollevare interrogativi: lo stadio è ancora privo di un adeguato sistema di illuminazione e persistono criticità essenziali come la mancanza di acqua calda negli spogliatoi.

Una situazione che porta inevitabilmente a una domanda: può essere considerato realmente riqualificato un impianto che, durante i mesi invernali, risulta utilizzabile soltanto nelle ore diurne?

L’assenza delle luci e il problema della convivenza sportiva

L’assenza delle torri faro non rappresenta un dettaglio secondario. Senza illuminazione, qualsiasi attività sportiva serale è impossibile e la convivenza tra più società all’interno dello stesso impianto diventa estremamente complessa da gestire.

Un limite che incide direttamente sulla funzionalità della struttura e sulle prospettive di crescita del movimento calcistico isolano.

Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti centrali della vicenda.

Il progetto di rilancio dell’Ischia Calcio richiede, per sua stessa natura, una programmazione di lungo periodo e la disponibilità esclusiva dell’impianto. Non si tratta di una richiesta di privilegio, ma di una condizione che appare quasi fisiologica quando una società intende investire risorse significative in una struttura pubblica.

Programmazione e investimenti richiedono certezze

Pianificare attività sportive, sviluppo del settore giovanile, eventi e ulteriori interventi strutturali richiede certezze gestionali e una prospettiva temporale adeguata.

La questione, dunque, non riguarda soltanto l’utilizzo dello stadio, ma il modello di sviluppo che si intende costruire attorno al calcio ischitano nei prossimi anni.

La comunicazione istituzionale finisce sui social

Parallelamente, non può passare inosservata la gestione della comunicazione istituzionale.

La scelta di trasferire su Facebook contenuti e riferimenti provenienti da una PEC e da interlocuzioni formali tra amministrazione comunale e società sportiva rischia infatti di spostare il confronto dal piano amministrativo a quello della polemica pubblica.

Una comunicazione istituzionale efficace dovrebbe contribuire a chiarire le posizioni e favorire percorsi condivisi, non alimentare contrapposizioni o interpretazioni suscettibili di ulteriori tensioni.

Le garanzie economiche e il tema della reputazione

Particolarmente delicato appare il riferimento alle cosiddette “garanzie economiche certe”. Inserita all’interno di un post pubblico, un’espressione di questo tipo può facilmente essere interpretata come un invito a interrogarsi sulla solidità finanziaria del soggetto proponente.

Eppure i numeri raccontano una storia diversa.

Dal 27 novembre 2025 a oggi, l’Ischia Calcio sostiene di aver investito circa 450 mila euro tra costi di gestione, stipendi e pregresse esposizioni debitorie, a fronte di una sola sponsorizzazione da 50 mila euro.

Dati che, indipendentemente da qualsiasi valutazione amministrativa sul progetto di concessione, testimoniano uno sforzo economico significativo da parte della proprietà.

La domanda che resta aperta

Proprio per questo, quando il dibattito coinvolge aspetti che possono incidere sulla reputazione di una società sportiva e delle persone che la rappresentano, sarebbe probabilmente opportuno privilegiare prudenza, precisione e il ricorso alle sedi istituzionali più appropriate.

Perché il nodo della questione non è stabilire chi prevalga in una disputa comunicativa.

La vera domanda è un’altra: dopo oltre un milione e mezzo di euro di investimenti pubblici, è normale che il principale stadio dell’isola debba ancora affidarsi all’arte di arrangiarsi?

E soprattutto: il futuro del calcio ischitano sarà costruito attraverso programmazione, investimenti e confronto istituzionale, oppure continuerà a giocarsi a colpi di post sui social?