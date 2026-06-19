Mondiale 2026, continua il programma: nella notte in campo il Brasile. La presentazione delle gare

Proseguirà tra stasera e la notte il programma del Mondiale 2026. In campo anche il Brasile di Carlo Ancelotti, alla ricerca del riscatto.

Si entra sempre più nel vivo del gioco. Proseguirà tra stasera e la notte il programma del Mondiale 2026. In campo anche il Brasile di Carlo Ancelotti, alla ricerca del riscatto.

Stati Uniti-Australia: in palio il primato del Gruppo D

La sfida di Seattle mette di fronte due nazionali che hanno iniziato il Mondiale con una vittoria e che vedono molto vicino il passaggio del turno. Gli Stati Uniti hanno impressionato all’esordio travolgendo il Paraguay, mentre l’Australia ha sorpreso molti osservatori superando la Turchia grazie a una prestazione di grande organizzazione. Una vittoria permetterebbe agli americani di ipotecare la qualificazione e avvicinarsi al primo posto del girone, ma i Socceroos hanno già dimostrato di saper soffrire e colpire al momento giusto. Si annuncia una partita intensa, tra due squadre che arrivano all’appuntamento con grande fiducia.

Scozia-Marocco: sfida che può decidere il Gruppo C

A Boston va in scena uno degli incroci più interessanti della seconda giornata. La Scozia guida il gruppo dopo il successo contro Haiti e ha l’opportunità di compiere un passo quasi decisivo verso la fase a eliminazione diretta. Il Marocco, semifinalista mondiale nel 2022, arriva invece dal prestigioso pareggio ottenuto contro il Brasile e sa che una vittoria rilancerebbe le proprie ambizioni di primo posto. È una gara che mette a confronto due filosofie diverse: l’organizzazione e l’intensità scozzese contro la qualità tecnica e l’esperienza internazionale degli africani.

Brasile-Haiti: la Seleção cerca risposte

Nella notte italiana gli occhi saranno puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti. L’1-1 contro il Marocco ha lasciato qualche interrogativo e i verdeoro sono chiamati a una risposta convincente contro un’Haiti che, nonostante la sconfitta all’esordio contro la Scozia, ha mostrato carattere e non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. Per i brasiliani è una gara da vincere per evitare complicazioni nella corsa qualificazione, mentre gli haitiani sognano una delle più grandi sorprese della storia recente del Mondiale.