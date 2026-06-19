Mondiali 2026, infortunio shock per Koné in Canada-Qatar: compagni in lacrime, i tempi di recupero

Grave infortunio per Ismaël Koné: i dettagli del dramma in campo

Un terribile incidente ha colpito Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo e del Canada, durante il secondo tempo del match contro il Qatar a Vancouver. A seguito di un duro scontro di gioco con l’avversario Madibo, Koné è crollato al suolo. La gravità della situazione è apparsa subito evidente: i calciatori in campo, visibilmente scossi e sotto shock, si sono immediatamente stretti in cerchio attorno al compagno per proteggerlo dalle telecamere, mentre calava il silenzio sullo stadio. Il giocatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza, mentre l’autore del fallo è stato punito con un cartellino rosso.

Infortunio Koné: la dedica di Saliba e l’esito dell’operazione

💥Ismael Kone, dün oyundan çıkarken, Penthrox isimli ilacı emerken görüldü. Bu ilaç, ciddi sakatlanmalarda sağlık ekipleri tarafından oyunculara veriliyor. Kana hızlı karışıyor ve ağrı kesici özelliği devreye giriyor. Oyuncu bilincini kaybetmiyor ve iletişim halinde oluyor. Aynı… pic.twitter.com/hDconhcfML — Mervan Nazım (@NazimMervan) June 19, 2026

Alla ripresa del gioco, il compagno di squadra Saliba ha segnato il 4-0 e ha voluto dedicargli il gol, mostrando la maglia numero 8 del centrocampista a tutto lo stadio e alle telecamere. Nelle ore successive, l’intervento chirurgico d’urgenza ha purtroppo confermato i timori iniziali: frattura della gamba sinistra. A rassicurare parzialmente sulle condizioni del centrocampista ci ha pensato il compagno di nazionale Bombito, che ha pubblicato una foto dall’ospedale per confermare la buona riuscita dell’operazione. Koné dovrà ora affrontare un lunghissimo stop e diversi mesi di riabilitazione.

Tegola per il Sassuolo di Aquilani

so this is CRAZY!!! heartbreaken for kondé… madibo wasnt malicious on this play, at least I don’t think so #canada pic.twitter.com/9cmVAfoxLX — Nat CRF 🇵🇸 (@bIackwidownews) June 18, 2026

Questo stop forzato rappresenta un danno enorme per il Sassuolo e per l’allenatore Alberto Aquilani. Il club emiliano perderà una delle sue colonne portanti e uno dei pezzi pregiati del mercato per tutta la prima parte della nuova stagione, dovendo correre ai ripari per sostituirlo.