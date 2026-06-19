Ravenna, Ronaldinho torna a giocare: i casi simili negli altri sport

La notizia del giorno è certamente il ritorno in campo 11 anni dopo di Ronaldinho, che secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport sarebbe pronto a firmare con il Ravenna in Serie C.

Queste le dichiarazioni del fuoriclasse brasiliano riportate dal quotidiano: “Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”. Così invece Cipriani: “Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”.

Non solo Ronaldinho, nella storia dello sport tanti sono gli esempi di grandi atleti tornati a competere dopo anni. Ecco alcuni degli esempi più incredibili.

George Foreman (Pugilato)

Soprannominato Big George, è considerato tra i migliori pugili nella storia della boxe, fu protagonista di una singolare e lunghissima carriera, protrattasi dapprima dal 1969 al 1977 e successivamente dal 1987 al 1997, nel corso della quale fu due volte campione del mondo dei pesi massimi. La vittoria del secondo titolo mondiale arrivo nel 94 a 17 anni dal ritiro.

Inizialmente in svantaggio sui cartellini, alla decima ripresa riuscì a penetrare la difesa del campione con un preciso diretto sinistro seguito immediatamente da un destro che scosse pesantemente il campione. Nel corso della stessa ripresa Foreman riuscì a piazzare la medesima combinazione e Moorer crollò al tappeto senza riuscire ad alzarsi prima del “dieci” dell’arbitro. Foreman, a 45 anni e 9 mesi, diventò il più anziano campione mondiale dei pesi massimi di sempre, record tuttora imbattuto.

Micheal Jordan (Basket)

Soprannominato Air Jordan e His Airness per le sue qualità atletiche e tecniche, fu eletto nel 1999 “il più grande atleta nordamericano del XX secolo” dal canale televisivo sportivo ESPN. Negli anni ha acquisito molta fama sul campo che lo ha reso un’icona dello sport, facendolo diventare uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi ed uno dei migliori atleti della storia

Dopo l’incredibile ritiro del 1993 e la parentesi nel baseball, “MJ” è tornato a dominare con i Chicago Bulls nel 1995 vincendo altri 3 titoli. Si è poi ritirato e tornato a giocare un ulteriore volta nel 2001 con i Washington Wizards.

Michael Schumacher (F1)

Sette volte campione del mondo, ha appeso il casco al chiodo nel 2006 per poi tornare a correre nella massima serie dal 2010 al 2012 con la Mercedes. È considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton è il più vincente nella storia della Formula 1, con 7 titoli mondiali, i primi due con la Benetton (1994 e 1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), quest’ultimo un record assoluto. Soprannominato Kaiser, detiene alcuni primati della Formula 1 avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di giri veloci in gara e di hat trick, ovvero pole position, vittoria e giro più veloce nello stesso Gran Premio.

Marcel Hirscher (Sci Alpino)

Dopo essersi ritirato all’apice della carriera nel 2019, il 24 aprile 2024 ha annunciato l’intenzione di riprendere a gareggiare rappresentando i Paesi Bassi, nazione di origine della madre; è tornato alle competizioni sotto i colori della nazionale olandese in occasione dello slalom gigante di Coppa del Mondo disputato a Sölden il 27 ottobre dello stesso anno (23º) ma il 2 dicembre, dopo aver effettuato solo altre due gare del massimo circuito, si è infortunato al ginocchio sinistro in allenamento a Reiteralm: il danno riportato ha determinato il termine anticipato della stagione.

Serena Williams (Tennis)

Soprannominata The Queen (La regina), è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, anche da leggende di questo sport come Chris Evert, grazie alla sua forza fisica e mentale, ai suoi potenti colpi da fondo campo e al miglior servizio del circuito, nel corso di una longeva carriera da professionista. Dopo essersi ritirata nel 2022, è tornata a gareggiare in questa stagione nel 2026 a 44 anni. L’ex n. 1 al mondo ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus: “Me l’ha chiesto mia figlia Olympia, ho pensato che fosse effettivamente una buona idea“.