Questo Monza piace tanto: poker al Cagliari e primo stop dei rossoblu in trasferta

È andato tutto meravigliosamente bene al Monza in questo primo posticipo del lunedì di Serie A. La squadra di Ivan Juric ha conquistato tre punti importantissimi battendo il Cagliari con un poker senza discussioni. Primo stop dei rossoblu lontano dalla Sardegna: la squadra di Pisacane aveva solamente vinto in trasferta in questa prima porzione di campionato.

I brianzoli salgono a quota 7 punti in classifica. Inizio di partita equilibrato: a spezzare l’equilibrio ci pensa Kouadio al 39’. Poi Varela si scatena e fa doppietta, inframezzata dal sigillo di Robinson. I tifosi del Monza esultano e applaudono i propri beniamini al termine di una prestazione molto confortante per il prosieguo del cammino.