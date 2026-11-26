LIVE Europa League, la 5^ giornata inizia dalle ore 18,45 con il Milan impegnato in trasferta greca; in serata, ecco la Juventus contro l’Omonia Nicosia, sulla carta non un match complicato per i bianconeri. Ma partiamo dal Diavolo.

Le prime 3 sconfitte in 4 giornate – contro Benfica, Bournemouth e Ferencvaros – impongono a Ruben Amorim di avere un solo risultato a disposizione, la vittoria. Le chances di passo falso sono terminate, ma l’avversario (e il pubblico di casa) non sono dei migliori. Si va al Pireo di Atene contro l’Olympiacos, al 6° posto con 10 punti conquistati fin adesso nel girone unico. Diavolo a trazione anteriore, orfano di Modric solo per infortunio, per andare all’assalto dei 3 punti: il 24° posto, ultimo valido per i playoff e occupato dallo Sturm Graz, dista un solo punto ma per smuovere la classifica è necessario scendere in campo come fatto nelle ultime di Serie A.

Molto più tranquillo, invece, Luciano Spalletti forte della 5^ posizione in classifica grazie ai 10 punti conquistati. Allo Stadium arriva l’Omonia, i tifosi bianconeri attendono continuità di risultato dopo la vittoria in campionato contro il Venezia.

LIVE Europa League, le formazioni di Olympiacos – Milan e Juventus – Omonia Nicosia

Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos; Onyemaechi, Pedersen, Freuler, Sá; Martins, Silva, González.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos.

Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Ekhator, Boga.

Omonia Nicosia (4-2-3-1): Fabiano; Duverne, Coulibaly, Šatka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro, Tankovic, Montnor; Kakoullis.