Mauro Icardi, nuovo flirt in arrivo? Nel ‘mirino’ l’ex di un campione. Il quasi trentenne centravanti di Rosario è tornato a fare gol

Da quando il suo matrimonio con Wanda Nara è andato definitivamente a rotoli, Mauro Icardi è tornato a fare quello che sembrava aver smarrito nell’ultimo anno e mezzo: i gol. Tante, le sei reti firmate in nove partite giocate finora, con le quali il bomber di Rosario sta trascinando il Galatasaray in vetta alla classifica e scatenato l’entusiasmo di una tifoseria caldissima che ha già iniziato a chiederne il riscatto a fine stagione dal Paris Saint Germain.

E’ come se il ritorno alla condizione di single nella sua vita affettiva abbia avuto l’effetto di rilanciare il centravanti che qualche anno fa era diventato il beniamino di una tifoseria esigente come quella dell’Inter. Il Mauro Icardi spento, svogliato e distratto dell’ultimo periodo al PSG ha lasciato nuovamente il posto al bomber letale e implacabile delle stagioni in nerazzurro.

Sarà solo una coincidenza, ma è proprio dalla fine del matrimonio con la prorompente Wanda Nara che Maurito ha ricominciato a segnare a raffica, proprio come ai vecchi tempi. Eppure, stando almeno alle ultime mosse sui suoi profili social, sembra che il centravanti italoargentino stia ancora coltivando la speranza di ricongiungersi alla sua ex compagna.

Mauro Icardi è di nuovo single? Un post su Instagram alimenta i dubbi

C’è chi giura però che Icardi non si trovi affatto male nella sua nuova condizione di single. Anzi, pare che da qualche tempo abbia ricominciato a inviare messaggi ed emoticon ad alcune tra le modelle e influencer più cliccate e seducenti presenti nel variegato mondo dei social. Nel suo nuovo status del resto si sente libero di coltivare amicizie nove e perchè no, qualche intrigante relazione affettiva.

A catturare l’attenzione di fan e tifosi, almeno di quelli più attivi sul web, è in particolare l’interazione che va avanti da qualche giorno tra l’ormai ex marito di Wanda Nara e una bellissima modella sudamericana, Shannon de Lima, nota influencer con quasi tre milioni di follower. La splendida mannequin è stata sposata con il cantante Marc Anthony e dopo di lui ha avuto una relazione con l’attaccante colombiano James Rodriguez.

Shannon a sua volta ha iniziato a seguire Icardi e secondo quanto riportato dalla stampa argentina i due si scambierebbero sia like che alcuni messaggi. Proprio così, con identiche modalità, era iniziata la relazione segreta di Mauro Icardi con un’altra modella argentina, l’ormai celebre China Suarez.

Fu proprio la scoperta del tradimento con China Suarez a mandare in pezzi il matrimonio con Wanda Nara che non è più riuscita a perdonare Maurito per il misfatto. In questo momento, stando almeno agli indizi social e a qualche intervista rilasciata da Wanda Nara, entrambi gli ex coniugi sono liberi.

Ed è forse anche per questo motivo che sotto sotto il centravanti rosarino non ha perso le speranze di riconquistare il rapporto con la sua ex moglie. La fine di questa vicenda calcistico-sentimentale sembra ancora molto lontana dalla conclusione.