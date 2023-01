Buone notizie per la Juventus: riecco Pogba e Vlahovic

La lunga attesa sarà ripagata. Domenica alle 15, la Juventus sfiderà il Monza e per la prima volta in stagione avrà a disposizione Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Se per il francese sarà la prima partita ufficiale di quest’annata sportiva, per il serbo sarà il primo match del 2023. Un evento importante che potrebbe cambiare il destino di questa stagione bianconera, martoriata prima dagli infortuni e poi colpita anche dalla penalizzazione.

7 ANNI DOPO: POGBA E LA JUVENTUS

Era la sera del 21 maggio 2016, quando Paul Pogba partiva titolare nella finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus sul Milan 1-0 ai supplementari. Quello è l’ultimo atto della prima carriera bianconera del fuoriclasse francese. Pogba giocò l’intera partita, al termine della quale volò nel ritiro della sua Nazionale, futura finalista dell’Europeo di casa. Da quel momento in poi Pogba e la Juventus hanno incrociato i loro destini solo da avversari nel 2018. Domenica, nuovamente sotto la guida di Allegri, Pogba tornerà a vestire la maglia numero 10 della Juventus. Un ritorno attesissimo dai tifosi che lo avrebbero rivoluto in bianconero fin dalla fine della sua prima stagione con lo United. L’attesa si è poi allungata col grave problema al ginocchio, affrontato con leggerezza da Paul. Adesso però è il momento ripartire assieme. Col Monza, dopo mesi di inattività, il francese partirà con ogni probabilità dalla panchina, ma Allegri sicuramente concederà qualche minuto al suo pupillo. D’altronde oggi, nel test tutto in famiglia contro la Next Gen, Pogba si è regalato una doppietta e un assist per Vlahovic. Un momento che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi nonostante il durissimo momento extracampo.

RIECCO VLAHOVIC

Pogba imbuca, Vlahovic segna. Il momento che tutti attendono è arrivato. O perlomeno ora c’è la possibilità di vederlo finalmente in campo per una partita ufficiale. Intanto, per rifarsi gli occhi ai tifosi basta questo contropiede gestito dall’asso francese e l’assist per il bomber serbo che incrocia di sinistro. Per Vlahovic il campo manca da dicembre, in Qatar con la maglia della Nazionale, quando nella ultima e decisiva sfida contro la Svizzera si era tolto lo sfizio di un gol iridato. Con la Juventus, invece, l’assenza è ben più lunga e dolorosa. Dusan non veste la maglia della Juventus in apparizioni ufficiali dal 21 ottobre 2022, dalla vittoria con l’Empoli, la seconda del filotto di 8 successi consecutive che avevano riportato la Juventus nelle primissime posizioni. Poi sono sopraggiunte la pubalgia, la paura di saltare il Mondiale, le difficoltà fisiche anche in Qatar e il lento recupero. La speranza per i milioni di tifosi della Juventus è Vlahovic e Pogba, d’ora in poi, possano far parte della squadra stabilmente.

Anche per il serbo, comunque, domenica difficilmente ci sarà spazio dall’inizio. La condizione è migliorata, ma in attacco comunque dovrebbero trovare spazio altri, compreso Angel Di Maria che, contro il Monza in campionato, ha decisamente qualcosa da farsi perdonare…