Calciomercato italiano chiuso alle 20: pochi movimenti in A

Mentre si attende la chiusura del calciomercato in entrata di altri campionati, si è conclusa invece alle ore 20 di oggi la sessione di calciomercato in Italia. La sessione invernale è per definizione la finestra di riparazione. Le squadre tendono a spendere meno e a dover fare i conti budget ristretti. Ancora di più in una situazione di crisi economica come quella che sta attraversando la Serie A dopo la pandemia da covid.

L’ULTIMA GIORNATA

Poteva essere la sessione del colpo Zaniolo dalla Roma al Milan, ma così non è stato. Il movimento più importante di questo gennaio è stato senz’altro quello del penultimo giorno di mercato, col Torino che si è assicurato l’arrivo di Ivan Ilic dal Verona. Toro che si è assicurato anche Ronaldo Vieira, nello scambio con la Sampdoria a cui è andata Emirhan Ilkhan. Così oggi i granata hanno ceduto Sasha Lukic al Fulham, visto il rapporto ormai logoro con l’ambiente. L’ultima giornata è stata caratterizzata dalla trattativa che ha portato Luca Pellegrini dall’Eintracht alla Lazio, passando sempre per la Juventus, proprietaria del cartellino. Bianconeri che hanno provato a coprire il buco nella rosa, sull’esterno destro, con il rientro di Cambiaso, sfruttando l’arrivo di Kyriakopoulos a Bologna. Tuttavia, non c’è stato niente da fare per la Juventus che ha chiuso senza movimenti in entrata, prevedibile vista la situazione.

Tra le big, niente soluzione anticipata del caso Skriniar per l’Inter. Il difensore rimarrà fino a fine stagione quando passerà al PSG a parametro zero. Rischio di convivenza forzata per lo slovacco che è già finito in tribuna quest’oggi nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Milan, invece, immobile dopo l’arrivo del portiere Vasquez.

Ha invece preso alla lettera la definizione “mercato di riparazione” il Lecce. I salentini, nell’ultima giornata visti gli infortuni di Dermaku e Pongracic, si sono assicurati i difensori Romagnoli dal Parma e Ceccaroni dal Venezia.

Nel solito caos di fine calciomercato, tipico della sessione in italia, a rimanere fregati sono stati la Salernitana e Simone Verdi. I campani avevano chiuso per il ritorno di Verdi dal Verona, ma secondo i sistemi della Lega non hanno consegnato in tempo la documentazione. La società di Iervolino farà dunque ricorso per cercare di ottenere il via libera per il trasferimento.