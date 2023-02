Piqué, all’improvviso il ricovero in ospedale: ansia e paura tra i tifosi. L’ex difensore del Barcellona è al centro di vicende di gossip

Se in Italia il mondo del gossip e della cronaca rosa è stato travolto l’estate scorsa dalla clamorosa notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, più o meno nello stesso periodo riviste di cronaca rosa e siti di gossip in Spagna davano ampio risalto alla rottura, altrettanto drastica, tra l’ormai ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola Gerard Piquè e la rockstar colombiana, Shakira.

Dopo una storia d’amore durata dieci anni e allietata dalla nascita di due figli, l’ex campione blaugrana e la cantante pop sudamericana hanno chiuso in modo traumatico. Sono lontani anni luce i giorni felici e spensierati in cui l’ex difensore e la celebre cantante venivano ammirati e celebrati come una delle coppie più cool dello showbiz internazionale. Ma quella che sembrava una favola con un finale a lieto fine già scritto si è trasformata in un incubo.

In particolare per Shakira, rimasta sconvolta dal tradimento del suo ex compagno. Ma la bella popstar ha reagito e servito una vendetta atroce all’ex centrale blaugrana. E lo ha fatto nel modo a lei più congeniale, cantando. Il suo nuovo brano che ha già scalato le classifiche di ascolto di mezzo mondo, è infatti un vero e proprio j’accuse rivolto a Piquè.

Piquè, il drammatico ricovero in ospedale della sua nuova compagna: il motivo

Nel frattempo però, nonostante tutto, Gerard Piquè continua a portare avanti la sua nuova relazione diventata ormai di dominio pubblico con la giovanissima Clara Chia Martì. Una ventiduenne studentessa che da qualche settimana a questa parte è finita sulle prime pagine di siti e riviste di gossip. Una forte pressione mediatica che a quanto pare le starebbe creando non pochi problemi di salute.

Fino ad arrivare a un improvviso e drammatico ricovero d’urgenza in ospedale. Questo è quanto rivelato dal quotidiano ‘El Periódico‘, nella rubrica ‘Mamarazzis’. In base alla notizia diffusa nelle ultime ore da altri media spagnoli la nuova fidanzata di Gerard Piqué non sopporterebbe la pressione della stampa e quella sui social.

La 22enne è stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona, ​​l’ospedale Quironsalud, dopo aver subito un attacco d’ansia. L’enorme esposizione mediatica legata alla diffusione del nuovo singolo di Shakira non è stata facile da gestire per la ragazza, evidentemente non abituata a tutta questa morbosa attenzione da parte di stampa e siti internet.

Sembra che per sfuggire al trambusto mediatico delle ultime settimane, la coppia si sarebbe trasferita a La Cerdanya. Sabato mattina, dopo aver fatto un giro in bicicletta, Piquè e Clara Chia avevano in programma di tornare a Barcellona per assistere ad un concerto.

Evento al quale non hanno partecipato. Tra l’altro nei giorni scorsi la coppia è stata avvistata in una farmacia di Barcellona. Qualcuno ha ipotizzato che fossero lì per comprare un test di gravidanza. Negli ultimi giorni sono circolate anche voci riguardanti Sasha, figlio di Piqué e di Shakira, che sembra non gradire molto la presenza della nuova compagna del padre.