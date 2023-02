By

Ferrari, parte il conto alla rovescia: l’annuncio fa impazzire tutti. La scuderia di Maranello è pronta a lottare per il titolo mondiale

Un solo mese all’ora X. Domenica 5 marzo è il giorno più atteso da tutti gli appassionati di Formula 1, da coloro i quali non vedono l’ora di scoprire se la Ferrari del nuovo team principal, Frederic Vasseur, sarà in grado di competere con la Red Bull di Max Verstappen campione del mondo in carica. Speranze e illusioni vanno spesso di pari passo, ma stavolta esiste un fondato e solido ottimismo alla vigilia di questo campionato del mondo.

Da qui al 5 marzo però i tifosi del Cavallino Rampante hanno segnato sul calendario un’altra data molto importante, il giorno in cui verrà alzato il velo sulla nuova vettura che a partire dal Gran Premio del Bahrain Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno il compito di guidare con l’obiettivo di dare l’assalto a quel titolo che a Maranello sfugge dall’ormai lontano 2007.

Martedì 14 febbraio i sostenitori della Ferrari potranno ammirare la nuova monoposto che di lì a qualche giorno, il 23 febbraio, scenderà in pista per i test prestagionali. L’attesa è già spasmodica, anche tra i due piloti della Rossa che, come ribadito dallo stesso Vasseur qualche giorno fa, partiranno alla pari senza favoritismi nei confronti di uno o dell’altro. Leclerc e Sainz da compagni di squadra sono dunque pronti a darsi battaglia.

Ferrari, gli annunci social scatenano l’entusiasmo dei tifosi

Ma ovviamente sia il pilota monegasco che lo spagnolo dovranno fare di tutto perchè un’eventuale competizione tra loro non comprometta l’obiettivo principale della Rossa per la prossima stagione, la cosiddetta ‘mission‘ aziendale. Battere finalmente la Red Bull e tenere a freno le ambizioni di rivalsa della Mercedes sono le priorità della scuderia modenese per la prossima stagione. E guai se un’eventuale accesa rivalità intestina dovesse metterle a repentaglio.

Nel frattempo, proprio in vista del 14 febbraio, la Ferrari ha iniziato a stimolare la fantasia dei tifosi attraverso un’intensa attività sui social network. A due settimane dalla presentazione del ‘progetto 675‘, che avverrà proprio nel giorno di San Valentino, i responsabili della comunicazione social del Cavallino Rampante hanno lanciato alcuni slogan a effetto.

Il principale, che sarà il vero e proprio tema portante dell’intera prossima stagione, è ‘Passion Driven‘ ovvero ‘guidati dalla passione’, con l’unveil che inizierà alle 11.25. Inoltre il Cavallino Rampante ha anche pubblicato un’immagine corredata dalla frase “si avvicina il momento in cui si applicano gli adesivi alla nuova vettura”, con una foto che risale all’applicazione del numero 16 di Charles Leclerc sulla F1-75 del 2022.

Subito dopo la presentazione si inizierà a fare sul serio. I test prestagionali saranno l’antipasto di quanto accadrà domenica 5 marzo in Bahrain. Il primo semaforo verde delle stagione darà i primi segnali di quello che, almeno si spera, possa diventare un lungo ed equilibrato duello fino all’ultima curva dell’ultimo gran premio.

Quest’anno non ci sono più alibi: esistono tutti i presupposti affinchè la Ferrari possa realmente competere almeno alla pari con Red Bull e Mercedes per la conquista dell’agognato titolo mondiale.