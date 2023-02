Grave lutto nello sport, è morto un campione del mondo: tragedia inattesa. Aveva vinto tutto e stava facendo quello che amava di più

Morire facendo quello che più si ama, nel pieno degli anni e con una storia sportiva alle spalle da numero uno. Ecco perché nessuno poteva immaginare che il viaggio in Giappone di Kyle Smaine, campione del mondo sci freestyle e olimpionico, potesse trasformarsi in una tragedia.

Un viaggio di lavoro e di piacere con alcuni amici, tutti sciatori esperti. Il gruppo si trovava in una località della prefettura di Nagano, quella delle Olimpiadi 1998, e stava effettuando una sciata fuori pista nell’ultimo giorno di permanenza in Giappone.

All’improvviso, come hanno riferito le cronache locali, una slavina provocata probabilmente da chi sciava poco sopra di loro ha travolto tre persone. In mezzo a loro c’era proprio Smaine per cui non c’è stato nulla da fare e con lui è deceduto anche uno sciatore austriaco del quale al momento non sono state ancora rese note le generalità. Invece il terzo compagno di avventura è riuscito a salvarsi dopo essere rimasto sepolto sotto più di un metro di neve per quasi mezz’ora.

Grave lutto nello sport, è morto un campione del mondo: Kyle Smaine vittima di una fatalità

Kyle Smaine aveva vinto l’oro nel freestyle, specialità halfpipe ai Mondiali di Kreischberg nel 2015 e quindi non era un novellino. Nel suo gruppo c’era anche Grant Gunderson, un fotografo di Mountain Gazette, che è sopravvissuto alla slavina.

Ha raccontato che in effetti erano usciti insieme per un giro di freeski dopo aver lavorato sodo il giorno precedente. Ma la slavina sul Mount Hakuba Norikura è stata talmente improvvisa che non hanno potuto fare nulla: Kyle è stato scaraventato ad una distanza di 50 metri, è rimasto sepolto dalla neve ed è deceduto quasi sul colpo.

Come ha raccontato Gunderson, “un altro gruppo presente in zona, composto da due guide alpine canadesi e alcuni medici di emergenza e infermieri ha preso parte al salvataggio. I medici hanno fatto tutto il possibile per Kyle e l’altro sciatore ma non c’è stato nulla da fare”.

La moglie, sposata solo qualche mese fa, Jenna Dramise lo ha ricordato con un post che ha commosso tutti: ”Stanotte spero di sciare con te nei mie sogni”. E non è mancato nemmeno il post del team Usa: “Era una grande atleta e un grande uomo, abbiamo perso un amico”.

Kyle Smaine, una vita sempre nello sport: così lo ricordano gli amici più cari negli Stati Uniti

Kyle Smaine era cresciuto a South Lake Tahoe e già a 4 anni era sugli sci in inverno, su un wakeboard o una tavola da surf in estate. Il Los Angeles Times ha intervistato una sua cara amica cresciuta con lui, Becca Gardner, che lo aveva incontrato poco prima della partenza per il suo ultimo viaggio.“Stava prendendo un volo per il Giappone e aveva circa cinque minuti liberi, quindi si è fermato a casa nostra. Una scena Era tipo, ‘Volevo solo darti un abbraccio prima di partire’”.

E un altro amico d’infanzia, Adam Kingman, lo aveva visto qualche giorno prima del volo: “Ho imparato così tanto da lui mentre sciavo, Gli ho detto ‘Mi fa sempre piace seguirti, perché guardo la tua forma e imparo subito tanto’”.

Tutta la comunità di South Lake Tahoe è sconvolta dalla notizia della morte di Smaine. Perché era uno di famiglia per molti. Gli altri invece lo avevano conosciuto ai mondiali austriaci del 2015 quando aveva fatto saltare il banco. E da allora era diventato un idolo per molto freestyler (specialità che è anche olimpica) nel mondo.