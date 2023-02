Il derby sorride all’Inter: Milan battuto 1-0

L’Inter ti porta a casa un altro derby dopo quello di Supercoppa, e allunga sul Milan per confermare il secondo posto. Il Milan di Pioli si è fermato: dopo il trionfo all’andata di questo campionato e quello del ritorno della scorsa stagione, cede ancora ai cugini nerazzurri e allunga a sette la striscia di partite senza vittoria. Lautaro ancora decisivo, dopo il super inizio di anno solare, e con oggi arriva a quota sette gol nei derby di Milano.

DOMINIO INTER, MILAN RINUNCIATARIO

Ritmi altissimi in avvio di partita. Pioli prova a sorprendere Simone Inzaghi con un 3-5-2 molto remissivo. Il tecnico ex Lazio ritrova Skriniar dopo l’esclusione in Coppa contro l’Atalanta. Inter padrona del campo e del possesso. I rossoneri non riescono a uscire dalla metà campo, Giroud e Origi, coppia di attaccanti, non si intende e non si trova. L’Inter trova spazio e tempo di gestire il pallone, riversata completamente nella metà campo del Milan, con i soli Skriniar e Acerbi a difesa di un inoperoso Onana. Manovra avvolgente dell’Inter che spinge forte, ma Tatarusanu limita i danni. L’estremo difensore romeno trova un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Lautaro. Nella fase centrale del tempo, il ritmo si abbassa, ma il Milan non riesce mai a liberarsi dalla pressione interista. Il vantaggio dell’Inter arriva poco oltre la metà del primo tempo, grazie a Lautaro che gira in porta di testa un angolo battuto dall’ex Calhanoglu. Il gol consente all’Inter di concludere il primo tempo con più serenità, col baricentro più basso in attesa di un Milan senza idee.

EMOZIONI, SENZA GOL NEL SECONDO TEMPO

La partita riparte piano nel secondo tempo. L’Inter riprende la gestione del pallone tentando di accelerare senza creare alcuna occasione, mentre il Milan continua a non mostrare reazioni. Pioli corre ai ripari, facendo entrare Leao. I rossoneri tornano al 4-2-3-1 e le cose migliorano. Il Milan prende in mano il gioco, ma non trova una reale occasione da rete. Tuttavia, l’occasione più importante arriva sui piedi di Giroud in contropiede, che riceve da Leao lanciato in accelerazione. Il francese, solo, davanti a Onana vuol controllare verso l’interno con il sinistro per concludere con lo stesso piede. Controllo sbagliato e grande occasione per il pareggio buttata via. Il finale del secondo tempo scorre via tra tante interruzioni, imprecisioni da entrambe le parti e un gol annullato a Lautaro per fuorigioco.

Tre punti e festa Inter, che conferma il secondo posto dietro il Napoli. Il Milan continua a leccarsi le ferite di un 2023 disastroso.