Lautaro trascina l’Inter: un avvio di 2023 da campione!

Vittoria e secondo posto in classifica per l’Inter, che allo Zini di Cremona ha rimontato sulla squadra di casa grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter ha trascinato i nerazzurri con la fascia da capitano dell’Inter. Il bomber argentino si è caricato la squadra sulle spalle in questo primo mese di campionato nel 2023, e a suon di gol Lautaro ha aiutato l’Inter a prendersi anche il primo trofeo della stagione.

LA VITTORIA DEL MONDIALE

Il 2022 di Lautaro Martinez si è chiuso con la vittoria del Campionato del Mondo in Qatar con la sua Nazionale. Il centravanti dell’Inter è partito per il Mondiale in Qatar con i gradi di attaccante titolare insieme a Messi. Nel corso della manifestazione iridata, però, l’ex Racing Avellaneda ha dovuto lasciare spazio al compagno Julian Alvarez, che grazie alle ottime prestazioni fornite si è preso il posto da titolare. L’attaccante nerazzurro ha dovuto così accontentarsi di un ruolo da riserva. Ma come spesso accade durante il Mondiale, anche i comprimari hanno l’occasione di prendersi un posticino da protagonista. Per Lautaro quel momento è arrivato nel quarto di finale contro l’Olanda, con la trasformazione del rigore decisivo. Alla fine è arrivata la soddisfazione più grande, la vittoria della Coppa, i grandi festeggiamenti e il ritorno a Milano da Campione del Mondo.

UN 2023 DA CAMPIONE DEL MONDO

Il 2023 di Lautaro con la maglia dell’Inter è stato finora una conferma, se ce ne fosse bisogno, delle qualità del calciatore originario di Bahia Blanca. Nelle prime 7 gare del nuovo anno, Martinez ha segnato ben 6 reti. Un numero impressionante se si considera che nelle precedenti 21 gare stagionali, l’argentino aveva segnato 8 reti. Inoltre, il Toro ha messo in bacheca un nuovo trofeo, vincendo la seconda Supercoppa consecutiva per l’Inter.

I gol di Lautaro sono arrivati tutti in momenti importanti: e hanno portato 7 punti in campionato, hanno chiuso la contesa in Supercoppa a Riad e permesso all’Inter di tenere viva la speranza nel turno di Coppa Italia contro il Parma.

Un avvio di 2023 pieno di soddisfazioni e reti decisive: come i gol decisivi di ieri sera e col Verona, tre gol che valgono 6 punti. Il pareggio nel finale dei tempi regolamentari col Parma, in Coppa Italia, permette all’Inter di vincere la partita nei supplementari.

Ora Lautaro è chiamato a confermare questo grande stato di forma per provare a trascinare l’Inter magari anche in Champions League. Lo scorso anno, d’altronde, accese le speranze nerazzurre con un capolavoro ad Anfield Road.