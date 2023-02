Verstappen, l’annuncio sulla Ferrari non piace ai tifosi: social infuriati. Manca sempre meno all’inizio del Mondiale di Formula 1 2023

Quattro settimane al primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1. Il conto alla rovescia verso l’inizio del mondiale 2023 sta entrando nel vivo: poche ore fa è stata la Red Bull campione del mondo in carica a svelare al mondo la vettura con cui Max Verstappen cercherà di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo.

Nei prossimi giorni toccherà alle altre scuderie, con particolare attenzione alle due più accreditate rivali del team di Milton Keynes, Mercedes e Ferrari, presentare la nuova macchina che scenderà in pista il 5 marzo nel Gran Premio del Bahrain. La Red Bull ha scelto addirittura New York per mostrare urbi et orbi la vettura del mondiale 2023 e annunciare al tempo stesso la partnership con la Ford a partire dal 2026.

Max Verstappen a margine dello spettacolare evento si è intrattenuto con i giornalisti fornendo il suo punto di vista sulla nuova stagione ormai alle porte. Il due volte campione del mondo è sembrato carico, partendo dalla penalizzazione che il team dovrà affrontare per aver superato il tetto di spesa: “Come squadra crediamo di essere in grado di non soffrire troppo, siamo molto motivati. Veniamo da una stagione davvero buona e stiamo lavorando senza sosta”.

Verstappen, l’annuncio fa infuriare i tifosi della Ferrari: “Questo il rivale più pericoloso”

Il pilota olandese ha poi voluto commentare l’accordo con la Ford che entrerà in vigore a partire dal 2026: “Quando ho firmato per due volte senza sapere esattamente cosa sarebbe accaduto a livello di power unit, la gente ha pensato che fosse qualcosa di folle. Ma ho creduto nel progetto e credevo che il team avrebbe preso la decisione giusta per la squadra. L’accordo con la Honda ha funzionato bene e credo in Ford per il 2026, possiamo creare qualcosa di veramente fantastico”.

Ma le dichiarazioni di maggior interesse rilasciate da Verstappen sono quelle che riguardano l’ormai imminente prossima stagione, in particolare il suo giudizio sui rivali che cercheranno di strappargli lo scettro di miglior pilota al mondo. E da questo punto di vista il fuoriclasse oranje sembra avere le idee molto chiare.

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal campione del mondo in carica alla versione inglese di Sky Sport, Verstappen ha anche parlato dei rivali in pista, partendo da Lewis Hamilton: “È stato uno dei più grandi piloti di sempre e sicuramente, se ha la macchina per farlo, può lottare nuovamente per il titolo. Anzi, il più pericoloso e competitivo di tutti è proprio lui”.

Hamilton non è l’unica insidia da cui Verstappen dovrà guardarsi: “Lo stesso può valere per George Russell, per Charles Leclerc e per Lando Norris: se dai loro la vettura capace di vincere il campionato, possono vincerlo”. In realtà Verstappen non sembra nutrire grande considerazione nei confronti della Ferrari.

Ma non è un mero discorso di macchina: “Quando hai l’auto giusta, poi arriva la pressione e non puoi commettere grandi errori. Si tratta di una pressione un po’ diversa, ma ho fiducia che quando si troveranno nelle condizioni giuste potranno riuscirci, hanno tutti il talento per farlo.