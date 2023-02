Giulia De Lellis allarma i fan, dopo Iannone sta succedendo di nuovo. Le novità sull’influencer romana non sono buone, scatta l’allarme

L’anno non era cominciato benissimo per Giulia De Lellis, protagonista di una disavventura dietro l’altra durante la sua vacanza ai Caraibi con il compagno, Carlo Gusalli Beretta. Forse un segno del cielo, alla luce di quello che suggeriscono le cronache di gossip del momento.

Perché dopo la rottura, poi rientrata, tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez un’altra coppia Vip è considerata a forte rischio. L’allarme suona forte a chiaro tra i fan dell’influencer romana, soprattutto dopo quello che ha scritto nelle ultime ore The Pipol Gossip che mette insieme una serie di indizi preoccupanti per la tenuta della coppia.

Nel fine settimana la mamma di Carlo, futura suocera della De Lellis, ha compiuto gli anni. Ha festeggiato con tutta la famiglia ma non con Giulia impegnata per motivi di lavoro in Arizona. Distante fisicamente, ma anche mentalmente perché non le ha fatto nemmeno gli auguri via social.

In compenso però ha commentato da vera fan la performance di Marco Mengoni al Festival di Sanremo. E poi, come scrive il portale di gossip, “nessuna foto insieme e nessun scambio social già da qualche settimana. Questo fa allarmare ancora di più i fan della coppia”.

Giulia De Lellis allarma i fan; cosa è cambiato con Carlo Gusalli Beretta?

Eppure solo un paio di mesi fa, ospite a Verissimo, Giulia non mostrava nessun dubbio sulla prorpia situazione sentimentale. “Nella mia vita c’è Carlo da poco più di due anni, Lui è una persona preziosa, autentica. È presente, molto attento. Abbiamo gli stessi valori, gli stessi ideali, gli stessi obiettivi, anche se a prima vista possiamo sembrare il giorno e la notte. Crede tantissimo in me e questo mi dà una carica incredibile”.

Con l’erede della famiglia bresciana che commercia armi aveva fatto un salto di qualità: “L’amore è stata una medicina incredibile. Un amore sano. Mi ha portato un senso di completezza, è stata la ciliegina sulla torta. Sembriamo il giorno e la notte, soprattutto per chi ci vede per la prima volta insieme. Ma quando siamo solo io e lui, dentro una stanza, quando parliamo, siamo identici. Ci prendiamo su tutto”.

Carlo la faceva, forse la fa ancora stare bene, ma degli amori d’un tempo non aveva rimpianti: “Le mie storie mi hanno reso quella che sono oggi. Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita. Con alcuni ci ho messo un po’, con altri è stato più semplice”.

Un nuovo addio per Giulia De Lellis? Iannone non l’aveva presa benissimo

Già, perché prima di Carlo Gusalli Beretta, c’era state almeno due storie impoirtanti. La prima, quando l’ha conosciuta il pubblici, come corteggiatrice di Uomini e Donne con Andrea Damante come tronista. E la seconda con Andrea Iannone, che all’epoca era stato scaricato da Belen Rodriguez.

Era la primavera del 2020, l’Italia stava vivendo la fase più drammatica della prima pandemia e lei aveva deciso di dare un taglio ad un amore importante ma evidentemente non soddisfacente fino in fondo. Non aveva mai spiegato chiaramente quello che non aveva funzionato, ma poco dopo avere ripreso a frequentare Damante.

Il pilota di Vasto, oggi felicemente al fianco di Elodie, non l’aveva presa benissimo: “Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”, aveva scritto.