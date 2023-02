Elodie-Iannone e quella strana proposta: lo scatto social chiarisce tutto. La bella cantante romana è stata grande protagonista a Sanremo

Deve sconta ancora un anno e mezzo di squalifica per doping, Andrea Iannone. Il 33enne pilota abruzzese di MotoGP è infatti stato fermato per quattro anni dal TAS di Losanna per uso di steroidi anabolizzanti. Calcoli alla mano, il centauro di Vasto potrà tornare in pista non prima del mese di novembre del 2024. Di ritiro però non vuole sentir parlare, Iannone. Dopo quattro stagioni in sella alla Ducati, due in Suzuki e una sull’Aprilia, il pilota abruzzese vuole rimettersi in gioco e nel 2025 tornare protagonista in MotoGP.

In questo prolungato e soprattutto forzato periodo di assenza dai circuiti del motomondiale, Iannone ha fatto parlare molto di sè soprattutto per aver partecipato al talent show televisivo più celebre e popolare, Ballando con le Stelle, ideato e condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su RAI Uno. Fortemente voluto dalla nota conduttrice e showgirl, l’ex pilota della Ducati si è esibito con successo davanti a pubblico e giuria raccogliendo una buona quantità di consensi.

Iannone è stato inoltre uno dei personaggi più seguiti e discussi in quel vasto universo mediatico chiamato gossip. Qualche anno fa fece scalpore la sua relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez, terminata dopo qualche mese. E’ invece iniziata l’estate scorsa la storia d’amore con una delle giovani e più talentuose interpreti della canzone italiana, la romana Elodie. Inizialmente molto discreti e riservati, il pilota e l’artista hanno cominciato a farsi vedere insieme in pubblico senza alcuna riserva.

Elodie-Iannone, la strana proposta dal palco di Sanremo: lo scatto fa chiarezza

I due tra l’altro, alla faccia di chi ipotizzava si trattasse solamente di un flirt estivo destinato a sciogliersi con l’arrivo dell’autunno, sono sempre più affiatati e innamorati. Tanto che già circola da qualche tempo la voce secondo cui entro breve tempo la coppia potrebbe annunciare il proprio matrimonio. In questi giorni la protagonista assoluta è stata ovviamente Elodie, che ha illuminato il palco del teatro Ariston di Sanremo incantando gli spettatori con la sua voce suadente e la sua indiscutibile avvenenza.

Nel corso della serata finale l’artista romana ha cantato per prima. Elodie ha mandato i fan in visibilio con la sua mise fatta di pizzo e trasparenze e qualcuno dalla platea del teatro Ariston le ha formulato una richiesta a dir poco audace: “Mi vuoi sposare?“. Lei ha sentito e ha risposto con un sorriso gentile alla proposta inattesa.

Chissà cosa invece ha pensato il fidanzato Andrea Iannone che nel corso della serata è saltato fuori all’improvviso accanto a lei in una foto che lui stesso ha postato sul suo profilo Instagram. In un secondo post invece lo stesso pilota abruzzese ha chiesto ai suoi follower di votare per la sua Elodie e la canzone Due. Chissà che non sia una risposta a chi voleva sposarla.

Ora però spetta a lui formulare quella proposta e la risposta di Elodie in questo caso sarebbe molto diversa da un semplice sorriso di circostanza.