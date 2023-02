Il punto sulle italiane in Europa League e Conference League

L’Europa chiama e le italiane rispondono, dopo la prima tranche di ottavi di finale di Champions League in settimana ci si dedica “all’altra Europa” tra Europa League e Conference League. Domani in campo per disputare gli spareggi di Europa League ci saranno Juventus e Roma, che sfideranno rispettivamente Nantes e Red Bull Salzburg. In Conference League la Fiorentina si presenterà al cospetto dello Sporting Braga, mentre all’Olimpico a sfidare la Lazio sarà il club rumeno Cluj.

Analisi Juventus, Allegri intravede una doppia opportunità

In casa Juventus cambia la visione che si ha della competizione, l’Europa League diventa la principale opportunità per il passaggio in Champions. Impossibile, infatti, ignorare l’extracampo che con la penalizzazione inflitta ha creato non pochi danni in campionato costringendo i bianconeri a ridimensionare gli obiettivi. Ma gli imprevisti non spaventano la squadra di Allegri che a questo punto guarda il bicchiere mezzo pieno e vede nell’Europa League non solo l’opportunità di ottenere un trofeo europeo, ma anche un piano B per approdare in Champions League. La gara di domani contro il Nantes appare tutt’altro che semplice agli occhi del tecnico bianconero. Allegri in sala stampa ha sottolineato i punti di forza degli avversari: “Nelle ultime 10 partite hanno perso solo contro il Marsiglia, hanno fatto 6 clean sheet dal 28 dicembre. Significa che hanno qualità, poi a gennaio sono arrivati tre rinforzi. Sono abituati a giocare in Europa e qui ogni partita è difficile. Abbiamo il dovere di passare il turno, rispettando il Nantes che ha vinto la Coppa di Francia”. Il fischio d’inizio all’Allianz Stadium è in programma domani sera alle 21.00

Analisi Roma, tregua tra Mourinho e Karsdorp

Se per i bianconeri le competizioni europee rappresentano verosimilmente il tallone d’Achille, lo stesso non si può dire per la recente storia della Roma. Ma quest’anno la presenza in Europa League di numerosi club blasonati (dal Manchester United, all’Arsenal passando per il Barcellona) complica notevolmente le cose per la squadra di Mourinho. Lo Special One dalla sua parte ha la volontà del gruppo di riscattarsi dopo l’uscita inaspettata dalla Coppa Italia e l’ultimo pareggio in campionato con il Lecce. Contro il Salisburgo, inoltre, i giallorossi potranno contare nuovamente su Karsdorp che ha fatto il suo rientro con il gruppo. La spaccatura tra il tecnico giallorosso e il terzino olandese sembra essere stata risanata dopo un lungo faccia a faccia. Insomma, è semplice dedurre che a Trigoria a conti fatti si sia arrivati ad una tregua per il bene della squadra. I giallorossi scenderanno in campo domani alla Red Bull Arena alle 18.45.

Conference, Fiorentina e Lazio pronte a riscattarsi

In Conference è tutta un’altra storia, ma la Fiorentina parte per il Portogallo con una striscia di risultati poco felici alle spalle in campionato. Ad attendere i viola il Braga, momentaneamente in terza posizione in Primeira League. A seguire la Fiorentina domani alle 18.45 al Municipal, oltre Commisso anche 1.600 sostenitori viola, la quale affluenza è stata limitata a tale numero dal club portoghese.

All’Olimpico invece la Lazio ospita la compagine rumena del Cluj. Quella di domani sera alle 21.00 sarà la prima gara per i capitoli retrocessi dall’Europa League dopo essersi piazzati terzi alle spalle del Feyenoord e del Midtjylland. Maurizio Sarri verosimilmente opterà per qualche turnover in vista della sfida di campionato in programma domenica in casa della Salernitana.