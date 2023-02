Alena Seredova, la dolorosa rinuncia blocca tutto: allarme tra i fan. La modella ceca ex moglie di Buffon vive con il suo compagni e i tre figli

Nel periodo in cui era sposata con l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, Alena Seredova occupava in pianta stabile le prime pagine e le copertine dei più popolari e letti magazine di cronaca rosa e dei siti di gossip più cliccati. Ma la bella showgirl e modella ceca non è mai andata volutamente a caccia di consensi e di visibilità. Certo, mostrarsi al pubblico è un aspetto essenziale della sua professione, ma al di là di questo la Seredova non ha mai disdegnato una certa tutela della sua privacy.

In realtà della sua vita privata si conosce tutto o quasi. Per esempio, è arcinoto come sia durato nove anni il suo legame con Gigi Buffon, dal 2005 al 2014, una relazione appassionata e profonda dalla quale sono nati i due figli della coppia, Louis Thomas e David Lee ormai più che adolescenti. Ma subito dopo la rottura definitiva con Buffon, Alena Seredova ha incontrato il suo nuovo grande amore, il manager e imprenditore di successo Alessandro Nasi, esponente di spicco del gruppo Exor.

Di Nasi, molto legato agli Elkann, si è parlato spesso a proposito di un possibile incarico in Ferrari o addirittura alla Juventus per il dopo Andrea Agnelli. Ipotesi, almeno per ora, che non hanno trovato conferma. Dunque, dal 2015 la modella ceca e Nasi fanno coppia fissa e dalla loro relazione è nata la piccola Vivienne Charlotte, che ha da poco compiuto i due anni.

Alena Seredova, niente da fare per la location: matrimonio a rischio?

Ed è proprio la nascita della bambina ad aver convinto la coppia a compiere il passo decisivo, quello che sancirà la forza del loro rapporto. Stiamo ovviamente parlando del matrimonio e di una cerimonia che sembra davvero imminente. Ed è la stessa Alena Seredova a svelare alcuni piccoli dettagli sulle prossime nozze con Alessandro Nasi, dettagli che trovano il conforto e l’approvazione da parte dei tantissimi fan della bella modella praghese.

La data resta assolutamente top secret, mentre sulla location ci sono delle novità che la stessa Alena ha rivelato. La ex compagna di Gigi Buffon ha infatti dichiarato che le sarebbe piaciuto parecchio sposarsi in Puglia, ma ora sembra aver cambiato idea: “Poteva risultare tutto molto bello, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove“.

La futura sposa non ha dunque voluto annunciare il luogo in cui il matrimonio sarà celebrato, ma ha aggiunto altri particolari: “Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella. Non si sa mai se poi l’aereo è pieno…Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale“.

L’amica Ale altri non è che la celebre e ricercata wedding planner Alessandra Grillo, che ha organizzato anche il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. La Grillo si è occupata di diverse cerimonie di nozze: quella tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, tra Gigi Buffon e la stessa Alena Seredova e infine quella tra Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato.