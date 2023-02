Inter: vittoria, fiducia e Lukaku in gol in vista del Porto

Ritrova la vittoria l’Inter. Dopo la deludente partita di Marassi, i nerazzurri di fronte al pubblico amico di San Siro battono l’Udinese e “rispondono” alla vittoria del Napoli. Soprattutto, la banda di Simone Inzaghi ottiene una vittoria che dà fiducia in vista della sfida casalinga contro il Porto.

INTER, VITTORIA CHE PORTA POSITIVITÀ

Il pareggio con la Sampdoria, penultima, aveva scatenato la rabbia dei tifosi. Persino la Curva Nord si era scagliata contro il tecnico piacentino dei nerazzurri, accusando il tecnico di essere troppo remissivo, a causa delle difficoltà incontrate con molte piccole del torneo. La vittoria di questa sera contro l’Udinese, 3-1, invece allontana i fantasmi. L’Inter segna con i suoi giocatori offensivi, ritrova l’assist di Dimarco, vince nonostante il turnover dosato da Inzaghi. La Beneamata arriva alla gara europea in un clima decisamente più positivo rispetto a quello dell’ultima settimana.

IL TURNOVER DOSATO FUNZIONA

Simone Inzaghi ha rimescolato le carte in tavola. Il tecnico ha concesso un turno di stop a Onana, Skriniar, Calhanoglu e Lautaro. Il turco e l’argentino sono stati comunque decisivi per la vittoria, giocando uno spezzone finale. Calha è entrato nell’azione del gol del 2-1 firmato da Mkhitaryan e Lautaro ha chiuso la gara con la rete del 3-1, proseguendo il suo magico 2023.

Inzaghi ha ridato fiducia a Romelu Lukaku, il quale ha ritrovato il gol seppur su rigore, e riproposto Brozovic titolare, per la prima volta in questo 2023. Spazio per tutti dunque e iniezione di fiducia collettiva in vista del finale di stagione. Il dato più importante, però, è proprio il gol del belga che non segnava da inizio stagione (gol contro il Lecce al Via del Mare) e di fronte al suo pubblico non trovava il gol da quasi 2 anni.

PORTO AVVERSARIO TEMIBILE

In campo, questa sera, anche il Porto avversario mercoledì in Champions League.

I Dragoes sfidavano il Rio Ave per la gara valida per la 21^ giornata della Liga portoghese. Il tecnico Conçeiçao non ha ricorso ad un mega turnover come annunciato. La formazione biancoblù nutre ancora buone speranze di poter vincere il campionato essendo a -5 dal Benfica, e un turnover importante, visti anche gli indisponibili con cui deve convivere Conçeiçao, non sarebbe stato il modo giusto per tenere viva la speranza.