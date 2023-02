Il Napoli vince ancora: ora la Champions League

Nonostante la Champions League incomba, ha vinto ancora il Napoli di Luciano Spalletti. Ieri sera, nell’anticipo di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Nella gara che ha aperto il 23° turno della Serie A, gli Azzurri si sono imposti 0-2 sui neroverdi, in una gara comunque piuttosto equilibrata.

Difficile fare ulteriori complimenti al Napoli. La classifica parla chiarissimo: la squadra campana guida la classifica con 62 punti sui 69 finora disponibili. Fino alla gara di questo pomeriggio dell’Inter contro l’Udinese, conserverà un vantaggio abissale di 18 punti. Così il Napoli, essendo stato eliminato anche dalla Coppa Italia, può dedicarsi con estrema attenzione a fare un grande cammino anche in Champions League.

NAPOLI, CONTINUITÀ E FIDUCIA

Il successo è arrivato in continuità con le altre vittorie. Il Napoli, consapevole della propria forza, ha colpito nel momento giusto, approfittando talvolta dell’errore avversario (vedi l’evidente complicità di Consigli nello 0-2 di Osimhen). Due gol nel primo tempo e pratica chiusa. Spalletti ringrazia i suoi due uomini migliori, Kvaratskhelia e Osimhen, autori delle reti.

Non solo Kvara e Osi, ieri il turno di riposo per Mario Rui ha permesso al tecnico di Certaldo di vedere all'opera un ottimo Olivera e, quando è entrato, Simeone ha trovato il gol, seppur annullato. A dimostrazione, se ce ne fosse bisogno di quanto l'intera rosa del Napoli è partecipe ed importante. Ancora di più in questo momento si ricomincerà a giocare ogni tre giorni e le energie andranno gestite. Col fieno in cascina di questa nuova serie di vittorie, Spalletti guarda avanti con fiducia: il suo Napoli è pronto per la prossima grande sfida.

VERSO LA CHAMPIONS LEAGUE: EINTRACHT-NAPOLI

I partenopei, martedì, voleranno in Germania per giocarsi l’andata degli ottavi di finale di Champions con contro l’Eintracht Francoforte. Una sfida da non sottovalutare, nonostante i risultati e la convinzione con cui il Napoli sta vincendo le partite chiariscano come sia evidentemente una delle squadre più in forma d’Europa.

Gli Azzurri, poi, avranno un giorno in più per recuperare e preparare la sfida di martedì sera al Deutsche Bank Park. L’Eintracht, infatti, giocherà solamente nella serata di oggi: calcio d’inizio alle 18:30 e sfida difficile contro il Werder Brema.

LA SITUAZIONE DELL’EINTRACHT

L’Eintracht allenato da Oliver Glasner attualmente ricopre la 6^posizione in Bundesliga, ma con 35 punti è in piena corsa per arrivare nelle prime 4. È una squadra piuttosto offensiva: con 40 reti all’attivo ha, infatti, il secondo attacco della Bundesliga, insieme a Lipsia e Dortmund. Di contro è una squadra che subisce tante reti, e nelle serate più difficile può crollare improvvisamente come le è capitato nell’ultima gara esterna con il Colonia.

Si tratta di un avversario che il Napoli, certamente, non deve sottovalutare. Un anno fa, i tedeschi erano la vittima sacrificale sulla strada del Barça in Europa League e alla fine eliminarono la squadra di Xavi con due grandi prestazioni. Tuttavia, Spalletti & co. hanno ben chiaro che l’occasione di arrivare ai quarti di finale è ghiotta e la squadra azzurra può fare tanta strada.