Juventus, una vittoria essenziale per il morale del gruppo

Un gol per tempo e la Juventus archivia la pratica Spezia con una vittoria. Morale alto per i bianconeri che ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato. Al Picco il triplice fischio arriva sul 2-0 e punisce uno Spezia ben messo in campo e che si è mostrato propositivo al cospetto della Vecchia Signora. A deciderla appena un minuto più tardi della mezz’ora di gioco Kean e nella ripresa al 66’ Di Maria.

La partita: Di Maria imprescindibile contro un bello Spezia

Tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri, che in vista del match di ritorno contro il Nantes e del derby, regalano serenità e fiducia al gruppo.

La gara inizia con un giallo, immediato, ancor prima del minuto di gioco, ai danni di Locatelli che salterà il derby in quanto precedentemente diffidato. Il primo sprint della sfida è dei bianconeri con Vlahovic che insacca in rete, ma la bandierina si alza: fuorigioco. Inconsueta sostituzione per i padroni di casa che al 25’ perdono Dragowski, al suo posto esordisce Federico Marchetti. Ma la sua porta viene inaugurata appena 6’ più tardi da Kean, che sfrutta un cross perfettamente indirizzato da sinistra da Kostic. La sfera, deviata, termina in porta per l’1-0 bianconero. Per Kostic è il sesto assist da inizio stagione, e si conferma il migliore in tal senso in casa Juventus.

Dopo le dichiarazioni rilasciate in settimana a Massimiliano Allegri non basta più vincere di “corto muso”, il tecnico bianconero non si accontenta e al 56’ richiama Kean in panchina e inserisce Di Maria. Il Fideo non perde tempo, al 66’ riporta il sereno e trova il raddoppio con un tiro dai 30 metri.

Allegri nel post gara: “Il nipotino mi ha già scritto un messaggio“

Nel post partita il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione che ha portato i suoi alla vittoria, esaltando la soddisfazione ma sottolineando le difficoltà: “C’era un po’ di stanchezza per giovedì. Giocare qui non è mai semplice, anche altre squadre hanno faticato. Loro hanno avuto occasioni importanti da gol, ma abbiamo rischiato soprattutto nel secondo tempo più che nel primo. Nel primo occasioni vere non ne hanno avute. Potevamo sfruttare meglio la gestione della palla, soprattutto come passaggi tecnici”. Commenta poi la prestazione degli avversari: “Lo Spezia ha fatto una buona partita. Noi dobbiamo migliorare nella tranquillità e nella gestione dei passaggi tecnici dove siamo un po’ frettolosi o isterici. Dobbiamo invece stare tranquilli perché le qualità ci sono. Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti bene e potevamo raddoppiare con Kean – ha spiegato il tecnico bianconero -. Poi è entrato Di Maria e ha dato serenità e tranquillità alla squadra perché sa gestire la palla alla grande”. “Bisogna fare i complimenti anche a Perin perché nel finale ha fatto due grandi parate – ha aggiunto -. Momentaneamente abbiamo fatto 47 punti e dobbiamo continuare su questa strada. Siamo saliti a 32 nella classifica e abbiamo raggiunto il settimo posto”.

Infine in risposta al dialogo aperto in settimana sulla questione corto muso ha ironicamente ribattuto: “Il nipotino mi ha già scritto un messaggio – ha concluso – era contento che abbiamo vinto 2-0”.