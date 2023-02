Incredibile PSG: Campos si sostituisce a Galtier. Tecnico francese in bilico?

Parco dei Principi, domenica 19 febbraio 2023. Il PSG, di fronte al proprio pubblico, compie uno degli incredibili harakiri della sua storia recente. In vantaggio 2-0 dopo 17 minuti, i parigini si fanno rimontare fino al 2-3 del Lille. La squadra è persa, ci vuole una scossa, che deve arrivare innanzitutto dal tecnico Christophe Galtier, il quale però non ha nemmeno il tempo di reagire.

Le immagini che seguono al 2-3 del Lille hanno infatti dell’incredibile. Dalla tribuna, imbufalito, scende Luis Campos, direttore sportivo del PSG e si sostituisce all’allenatore francese. Il dirigente portoghese urla, inveisce e dà indicazioni ai giocatori. L’episodio è un esonero in piena regola, durante la gara e sotto l’effetto di emozioni evidentemente forti, troppo forti. La gara il PSG la vincerà 4-3 con le reti di Mbappè e Messi, ma certamente a pesare è stata la forza dei singoli, non l’incredibile reazione di Campos.

L’ORRIBILE 2023 DEL PARIS SAINT-GERMAIN?

Con la rocambolesca vittoria di ieri, i parigini si sono guadagnati appena la quinta vittoria sul 9 gare di Ligue1 in questo 2023. 16 sul 27 punti conquistati, uno score deludente che si va ad aggiungere all’uscita dalla Coppa di Francia e alla sconfitta rimediata in settimana dal Bayern nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Galtier è finito evidentemente sulla graticola, a causa di questa sequela di risultati negativi che stanno minando la stagione del PSG.

Fuori dalla Coppa, con un piede fuori anche dalla Champions (il ritorno sarà in casa del Bayern) e solo 5 punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia di Igor Tudor (carnefice dei parigini in Coppa Nazionale). E la prossima settimana ci sarà, lo scontro diretto Le Classique. Insomma, la stagione sta deviando sul binario più negativo e ora rischia di non avere più una guida tecnica.

GALTIER È ANCORA L’ALLEANTORE DEL PSG?

Impossibile pensare che le scene viste ieri al Parco dei Principi non abbiano delle ripercussioni sulla stagione del PSG. In primo luogo, è evidente come lo stesso Galtier sarà costretto a profonde riflessioni sul riconoscimento del proprio lavoro. Il tecnico marsigliese ha una dignità nonché un grande valore come professionista. In carriera ha vinto l’ultimo trofeo della storia del Saint-Etienne, la Coppa di Lega francese nel 2013, e nel 2021 ha battuto il PSG, vincendo la Ligue1 alla guida proprio del Lille. Dall’altra parte la società e la dirigenza parigina non può assolutamente pensare che un gesto così plateale come quello di Campos non abbia esiti negativi anche nell’umore e nella testa dei calciatori.

Galtier è evidentemente un tecnico esautorato. Agli occhi dei giocatori non può avere la stessa autorità dell’inizio di stagione. Una situazione che rischia davvero di avere ripercussioni negative sulla stagione parigina con la Ligue1 ancora in discussione.

Anche agli occhi dei tifosi, la situazione di Galtier è tutt’altro che tranquilla. Subito dopo le incredibili scene della partita con il Lille, sui social la community dei tifosi parigini ha ovviamente iniziato a fare ipotesi per il futuro. E, oltre alle solite ipotesi di mercato, i tifosi del Paris hanno chiesto a gran voce il ritorno nella capitale francese di Thiago Motta. Le notizie sulle ottime prestazioni del suo Bologna sono arrivate Oltralpe ed è inoltre nota l’enorme stima dell’ambiente parigino nei confronti dell’italo brasiliano. Le prime voci erano già emerse in estate, dopo il suo addio allo Spezia, ma non se ne fece nulla. D’altronde Thiago è una leggenda del club, avendo vestito la maglia dei francesi per 231 volte, con la proprietà ha un rapporto privilegiato e proprio dall’under 19 del PSG è cominciata la sua carriera da tecnico. Ma al momento sono solo mere ipotesi.