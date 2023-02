Inter, la missione di Inzaghi con vista sul mercato

Rinverdire i fasti dell’Inter che fu, centrando una qualificazione agli ottavi che manca da più di un decennio. Questa è la missione sportiva di Simone Inzaghi in vista della gara di mercoledì sera contro il Porto.

Ciò che si chiede al tecnico in realtà, è ancora più inclusivo di un ennesimo upgrade rispetto al passato recente della squadra nerazzurra. L’obiettivo della proprietà strizza l’occhio alla possibilità di aprire i cordoni della borsa. Evidentemente non per programmare delle spese, ma piuttosto per iniettare i 20 milioni di euro circa garantiti da un passaggio al turno successivo della massima manifestazione continentale.

Un passaggio chiave anche per la programmazione del futuro, e della prossima estate di mercato. Se al momento non è cosa scontata la conferma del tecnico piacentino, una combo composta da un piazzamento tra le prime quattro ed il raggiungimento perlomeno dei quarti di Champions, farebbe tirare il fiato alla dirigenza sul piano della programmazione.

Intendiamoci, nulla che possa anche solo lontanamente evitare l’ennesima estate di bilancini per Marotta ed Ausilio. Di certo però la prospettiva di non dovere lavorare con la spada di Damocle di un deficit da risanare contestualmente al tentativo di rafforzare la squadra, potrebbe portare a raccogliere frutti migliori rispetto a quelli arrivati dall’ultima sessione estiva.

Parola al campo, per poterne usufruire poi al di fuori.