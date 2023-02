Ranking ATP, grandi notizie per Sinner: i tifosi ora sognano ad occhi aperti. Il 21enne altoatesino ha perso in finale a Rotterdam

Non è andata esattamente come Jannik Sinner sperava. La finale del torneo di Rotterdam, che assegnava 500 punti al vincitore, si è conclusa con la vittoria di Daniil Medvedev, il tennista russo ex numero uno del mondo. Dopo aver strappato il primo set con il punteggio di 7-5, il 21enne talento altoatesino è stato letteralmente travolto dall’avversario che si è aggiudicato i successivi due set con un doppio 6-2. Un risultato indiscutibile che non deve però far dimenticare l’ottimo percorso compiuto in Olanda dal giovane di San Candido.

A Rotterdam il nostro giovane campione ha confermato di attraversare un eccellente periodo di forma, battendo in due set e con una certa disinvoltura un top 5 come Stefanos Tsitsipas, il greco che ha raggiunto la finale degli Australian Open proprio battendo Sinner dopo cinque tiratissimi set. In questo torneo il tennista azzurro si è invece tolto la soddisfazione di eliminare il suo avversario.

E’ dunque uno Jannik Sinner in crescita quello che esce sconfitto da Medvedev. Si cominciano a raccogliere i primi frutti dei nuovi metodi di allenamento imposti dai suoi due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Un lavoro iniziato solo qualche mese fa, un percorso che prevede significativi margini di crescita che peraltro già si intravedono. Forse Sinner non è ancora pronto per arrivare in fondo e vincere uno dei 10/15 tornei più importanti al mondo, ma lo sarà presto.

Ranking ATP, la nuova classifica sorride a Sinner: la posizione del giovane campione

In quanto finalista del torneo di Rotterdam, Sinner porta comunque a casa 300 punti preziosi per il ranking ATP e a partire da oggi si colloca al 12/o posto della classifica mondiale, recuperando due posizioni rispetto a come aveva incominciato questa settimana. Il 21enne talento di San Candido vanta all’attivo 2.745 punti, grazie ai quali ha operato il sorpasso sul russo Karen Khachanov e sul britannico Cameron Norrie.

Il nostro giovane portacolori si è avvicinato parecchio al polacco Hubert Hurkacz (2.995), che si trova all’11/o posto mentre la top-10 è distante 416 punti (il decimo posto è occupato dal danese Holger Rune). Jannik Sinner tornerà in campo proprio in questa settimana, durante la quale prenderà parte al torneo ATP 250 di Marsiglia nel quale sarà l’unico tennista italiano a partecipare. Per Jannik si tratta di un’ulteriore occasione per incamerare punti preziosi per il ranking ATP e anche per la Race in ottica qualificazione alle Finals di Torino.

Per quanto riguarda il resto della classifica, il serbo Novak Djokovic resta al comando della graduatoria davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Tutti lontani dalla top 15 gli altri italiani, a cominciare da Matteo Berrettini. Il tennista romano, che solo un anno fa sembrava poter restare saldamente tra i primi dieci, è scivolato in 24/a posizione.

Una posizione che non rispecchia il valore e il talento del tennista romano, ma è il frutto di una perdita di competitività legata a parecchi fattori. La speranza dei tifosi è che in questo 2023 Berrettini possa tornare ai livelli di un paio di stagioni fa.